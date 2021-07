The Surreal Life Revival de VH1 : une liste de distribution mise à jour, y compris Dennis Rodman

The Surreal Life a initialement duré six saisons, diffusée en 2003 sur The WB avant de passer finalement à VH1. Les célébrités de la course originale comprenaient le rappeur MC Hammer, l’ancienne star de la MLB Jose Canseco et l’acteur d’Austin Powers Verne Troyer, dont la miction ivre sur tout dans la maison est rapidement devenue un moment emblématique de la série. Le redémarrage de Surreal Life est prévu pour la première fois sur VH1 à l’automne, bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée, et le casting possède le même calibre de célébrités avec de fortes personnalités – Dennis Rodman est à la une, après tout – ce qui devrait faire pour certains télévision assez divertissante. Jetons un coup d’œil aux membres de la distribution de The Surreal Life et où vous les avez tous vus auparavant.