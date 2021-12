The Sweet Spot : Paul Bloom explique pourquoi une bonne vie est douloureuse

Pouvons-nous vivre une bonne vie sans souffrir ?

Remarquez que j’ai utilisé le mot « bon » et non « heureux ». Cela n’a aucun sens de demander si nous pouvons souffrir et être heureux en même temps, mais pouvons-nous vivre une vie pleine et pleine de sens sans certains types de souffrance ? C’est une question beaucoup plus difficile.

Je viens de regarder un épisode de The Twilight Zone qui explore cela d’une manière que seule cette émission pourrait. Il s’agit d’un gangster qui meurt et se réveille dans un endroit qui a toutes les marques du paradis – ou du moins ce qu’un gars comme ça imaginerait comme le paradis. Il a tout le sexe, l’argent et le pouvoir qu’il veut. Il adore ça au début. Mais ensuite, il s’ennuie et sans but et commence à le détester. Alors il demande à son guide s’il peut aller en enfer à la place, et c’est alors qu’il apprend qu’il y est déjà.

Un nouveau livre du psychologue Paul Bloom, intitulé The Sweet Spot, dit que cette histoire capture l’étrangeté de la psychologie humaine aussi bien que n’importe quoi. C’est une plongée profonde dans la relation entre la souffrance et le sens, et pourquoi vivre une vie utile signifie se soucier de bien plus que du bonheur.

Le livre n’est pas en faveur de la souffrance, et Bloom fait très attention à distinguer la souffrance « choisie » de la souffrance « non choisie », mais c’est une tentative d’expliquer pourquoi nous recherchons parfois l’épreuve et la lutte, et pourquoi l’image conventionnelle des humains comme purement recherche de plaisir et évitement de la douleur n’est pas tant faux qu’incomplet.

J’ai contacté Bloom pour le dernier épisode de Vox Conversations. Nous parlons du rôle de la souffrance dans la vie humaine, des lacunes de l’hédonisme et des raisons pour lesquelles il ne se connecterait jamais à Matrix.

Sean Illing

L’hédonisme semble être un chemin assez simple vers le bonheur. Si vous offriez aux gens une chance de ne plus avoir à travailler ou à faire quoi que ce soit pour de l’argent et leur disiez qu’ils pourraient vivre dans une grande maison sur une superbe plage avec une grande piscine et nager et bronzer toute la journée, j’ai l’impression que beaucoup de les gens disaient : « Enfer, oui ».

Alors qu’est-ce qui ne va pas avec ça ?

Paul Bloom

Un hédoniste, et j’en connais quelques-uns, pourrait dire : « Eh bien, peut-être qu’ils regretteront un petit peu à la fois, mais s’ils s’amusent 95 % du temps et qu’il y a des regrets 5 % du temps, ils ont pris la bonne décision de vie. Et il y a un grand débat en psychologie sur ce que nous devrions essayer de maximiser. Les hédonistes disent que vous devriez essayer de maximiser vos moments de plaisir au quotidien, tandis que le reste d’entre nous dit que vous devriez essayer de maximiser également d’autres choses, y compris votre satisfaction dans votre vie.

Il y a donc bien des manières de répondre à cette question. Mais ma façon préférée de penser à cela, et je sais que vous allez être familier avec cela, est une célèbre expérience de pensée du philosophe Robert Nozick, qui imagine une machine à expériences, que tout le monde connaît maintenant sous le nom de Matrix. Ils vous branchent et vous êtes au paradis. Vous avez immédiatement perdu la mémoire que vous êtes branché. Donc, vous pensez que vous vivez votre vraie vie, mais vous vivez une vie d’immense satisfaction, de défi, d’accomplissement, de joie charnelle, de profond respect et tout. ; la meilleure vie possible.

Mais vous êtes sur une table reliée à des fils, et c’est vous pour le reste de votre vie. Et puis la question est, voudriez-vous être attaché à la machine ? Et j’ai posé cette question à beaucoup de gens en donnant des cours de psychologie morale et ainsi de suite. Certaines personnes accordent une très grande importance au plaisir et disent : « Oui, bien sûr. Attachez-moi. Et certainement si j’étais dans une prison ou quelque chose du genre, ou si j’avais une sorte de situation désespérée, je préférerais de loin cette vie de pur plaisir que la vie que je vis.

Cependant, beaucoup de gens disent non, y compris Nozick, moi et peut-être vous. Parce que je ne veux pas seulement vivre des expériences, je veux faire des choses. Parce que j’ai des gens que j’aime avec qui je veux être, et je veux prendre soin d’eux, pas seulement penser que je suis avec eux et prendre soin d’eux. J’abandonnerais toutes sortes d’amis et de famille. Et oui, tant que je suis dans la machine, je ne saurai pas que je les abandonne, mais je les abandonne quand même, et c’est faux. Et donc, toutes sortes d’autres motivations non hédonistes m’amènent à dire : « Je vais prendre ma vraie vie.

Sean Illing

Des mots comme « bonheur » et « satisfaction » et « agréable » sont utilisés de manière interchangeable, mais il existe ici des différences importantes. Comment faites-vous ce genre de distinctions ?

Paul Bloom

Le vocabulaire ici est épouvantable. Les gens utilisent les termes de différentes manières. Et puis ils semblent être d’accord quand ils ne le sont pas et en désaccord quand ils le sont. Cela cause un gâchis.

Ainsi, le bonheur tel que je le vois, a au moins deux significations. Un sens est proche du plaisir quotidien. Des expériences ont été faites : je vous donne un iPhone, il sonne à des moments aléatoires, à chaque fois qu’il sonne, vous dites à quel point vous êtes heureux. Et puis nous le prenons simplement, et nous le comptons de un à 10, disons, et nous en faisons la moyenne. Et je dis : « Ta vie, tu es à 7,8. »

Mais un autre sentiment de bonheur est, je vous assois, je dis : « Eh bien, à quel point votre vie se passe-t-elle bien ? Êtes-vous heureux? Comment ça va pour toi? » Donnez-vous une échelle de un à 10. Maintenant, les nombres ont tendance à être corrélés. Alors, peut-être que vous dites huit et demi, ou sept, ou quelque chose de proche, et ils n’ont pas tendance à autant diverger, mais ils divergent.

Il y a des gens qui vivent une vie de bonheur où ils s’amusent vraiment beaucoup, mais ils pensent qu’ils vivent juste une vie de merde et ils sont pleins de regrets. Et d’autres personnes, et j’en ai rencontré d’autres, pensent qu’elles mènent une vie vraiment formidable. Imaginez quelqu’un avec beaucoup d’enfants et un travail stressant, et qui fait beaucoup de travail communautaire, et il a des relations compliquées, et il dit : « Je suis dépassé. J’ai des maux de tête tout le temps. Il y a tellement de conflits, tellement de luttes. Je m’inquiète pour les gens. Etc. » Je demande : « Comment va ta vie ? » Ils disent : « Ma vie est merveilleuse.

Et donc, la question est, que voulez-vous maximiser ? Appelez-les deux types de bonheur, ou appelez l’un d’eux plaisir et l’autre satisfaction. Et je dirais que nous voulons maximiser les deux. Donnez-moi le choix; personne n’est indifférent au plaisir, et personne ne devrait l’être, cela ressemble à de la folie, mais nous voulons aussi maximiser la satisfaction, et nous le considérons comme très important.

Sean Illing

Pensez-vous que la plupart des gens ne savent pas ce qui les rend heureux ?

Paul Bloom

En tant que psychologue, je sens que je dois dire oui, parce que c’est un des credos, les gens ne savent pas ce qui les rend heureux. Les psychologues croyaient très fermement que l’argent ne rend pas heureux. Et puis on se moquerait de tous les gens qui pensaient que l’argent rend heureux. Et maintenant, il s’avère que, sans surprise, l’argent rend heureux. Plus vous gagnez d’argent, plus les gens sont heureux, et vous donnez de l’argent aux gens, ils deviennent plus heureux. Vous leur enlevez leur argent, ils deviennent moins heureux, parce que l’argent achète des choses comme la nourriture, et la sécurité, et la sécurité, et le logement, et les voyages et des trucs comme ça.

Je pense que les gens se trompent dans une certaine mesure, et je vais vous donner le genre d’exemples classiques, à savoir que nous avons tendance à surestimer la valeur de certains biens. Ils nous rendent heureux, mais nous nous épuisons rapidement. Et nous avons tendance à sous-estimer les expériences et les relations. Parfois, je vais à des portes ouvertes et je regarde des maisons vraiment cool, et parfois je vais fantasmer sur l’idée de vivre dans l’une de ces maisons. Et honnêtement, quand mes enfants étaient assez jeunes, j’avais le fantasme récurrent de vivre dans une sorte d’appartement penthouse à New York.

Mais la vérité est que ce n’est pas le genre de chose qui rend une personne heureuse. Ils sont assis dans ce magnifique penthouse et ensuite ils veulent un ami avec qui le partager, ils veulent que les gens passent du temps avec eux. Je pense que la seule chose qui manque aux gens, c’est à la fois du point de vue du bonheur et aussi un objectif, c’est-à-dire un point de vue, le pouvoir des bonnes relations sociales.

Sean Illing

La décision d’avoir des enfants est un phénomène tellement intéressant. Comme vous le soulignez, avoir des enfants diminue notre bonheur au quotidien, réduit la satisfaction conjugale, et ce genre de choses ne disparaît pas vraiment tant que les enfants ne sont pas à la maison. Pour simplement demander : « Pourquoi avons-nous des enfants ? » semble stupide, car la réponse est évidemment la continuation de l’espèce. Mais sur le plan psychologique individuel, pourquoi tant d’entre nous s’engagent-ils activement pour tant de malheur ?

Paul Bloom

Oui, je pense que c’est une très bonne question. Avoir des enfants pour moi est une sorte d’étude de cas à travers laquelle explorer ce que les gens veulent. Et je connais beaucoup de gens qui n’ont pas d’enfants et qui mènent une vie riche et épanouissante. Il n’y a aucun moyen que cette conversation se termine avec moi en disant que c’est une évidence. Peut-être que la vie de certaines personnes serait bien meilleure s’ils ne le faisaient pas.

Mais le truc avec les enfants, les études originales ont montré que les enfants étaient juste un tueur, du point de vue du bonheur, beaucoup moins de plaisir pour les parents et pour les non-parents. Comme toujours avec la psychologie, les études ultérieures trouvent que c’est plus compliqué.

Il s’avère que de nombreux facteurs déterminent votre bonheur. Les hommes ont tendance à être plus heureux d’être papas que les femmes d’être mamans. Les personnes âgées ont tendance à être plus heureuses que les plus jeunes. Les parents célibataires ont la situation assez difficile. Et il y a une énorme différence entre les pays. Toutes les données originales ont été recueillies aux États-Unis, puis il y a eu une étude portant sur 42 pays, et il s’avère que le bonheur des parents est pire aux États-Unis que dans n’importe quel autre pays, probablement à cause de problèmes de garde d’enfants. Mais dans une certaine mesure, votre question demeure.

Personne ne doute que c’est dur. D’un point de vue strictement hédonique, passer des années avec de jeunes enfants n’est pas ce que vous choisiriez. Et pourtant, nous le choisissons. Et nous ne le regrettons pas, pour la plupart. Et donc la question est pourquoi, et je pense que la réponse est que les enfants ne sont pas principalement un choix hédonique. Ils ne sont pas un mécanisme d’augmentation du plaisir.

Les gens choisissent d’avoir des enfants, puis aiment leurs enfants et aiment ce qu’ils ont fait. Peut-être parce que cela donnait un sens et un but à leur vie. Peut-être parce qu’ils aiment leurs enfants et qu’une fois que vous aimez quelqu’un, vous ne souhaitez honnêtement pas qu’il n’existe pas. Et c’est compliqué. Il existe des études qui demandent aux gens : « Êtes-vous heureux ? » Et les parents par rapport aux non-parents, les données sont partout, mais parfois les non-parents vous donnent des scores plus élevés. Ensuite, il y a d’autres études où quelqu’un demande à quel point votre vie a du sens, puis cela va dans l’autre sens.

Après la sortie de mon livre, il y avait un article très intéressant d’Erin Westgate et Shigehiro Oishi, sur la diversité psychologique et les expériences diverses, où ils soutiennent que les gens veulent un certain degré de variété dans leurs expériences de vie. Et pour moi, avoir des enfants m’a fait découvrir une nouvelle émotion, m’a fait découvrir un nouveau sentiment, qui est un amour intense d’une sorte qui n’est ni romantique ni envers un ami. Le sentiment d’amour parental ou paternel pour moi était comme voir une toute autre couleur et un tout autre ensemble de sentiments. Et encore une fois, rien n’est sans mélange. Je cite Zadie Smith, qui parle à merveille de l’horreur d’avoir des enfants et du risque horrible d’avoir des enfants.

Sean Illing

D’accord, parce que vous pourriez les perdre. Et vous venez de mentionner l’amour romantique, mais cela me semble un puzzle similaire avec une réponse similaire. L’arithmétique du bonheur là-bas ne compte pas vraiment non plus, car aimer une autre personne de manière romantique nécessite une vulnérabilité totale et la garantie absolue de perte et de douleur réelle, mais nous le faisons quand même, parce que nous n’y pouvons rien, mais aussi parce que le pic est inintelligible sans la vallée. Faire l’expérience de ce genre de joie, c’est risquer ce genre de souffrance—

Paul Bloom

C’est vrai. Et, encore une fois Zadie Smith, elle cite une lettre de condoléances, qui contenait la ligne suivante : « ça fait autant mal que ça vaut. » Et c’est la logique de celui-ci. Le comédien Louis CK en parle un peu, où il parle de romance et de tomber amoureux et de tout. Et il souligne que le meilleur des cas est que vous passerez énormément de temps l’un avec l’autre et que l’un de vous mourra, laissant l’autre sans ressources. C’est le meilleur des cas.

