‘The Talk’ a présenté un cafard indésirable en direct après la sortie de Sharon Osbourne

Avant que Jerry O’Connell ne soit choisi pour être le nouveau co-animateur de The Talk et le remplacement de Sharon Osbourne, même le monde naturel a tendu la main pour déranger les hôtes au milieu de tout le drame. Dans un clip désormais viral de juin, un énorme cafard rampe le long du mur et dans le plan derrière l’animatrice Sheryl Underwood, attirant les yeux du spectateur. L’insecte semble mesurer plusieurs centimètres de long et, heureusement pour Underwood, elle ne semble pas remarquer l’insecte partageant sa photo.

“Suis-je le seul à avoir vu l’insecte (cafard) ramper sur le mur juste sur [The Talk]”, a tweeté un téléspectateur concerné. “Je regarde le discours et un gros cafard rampait sur le mur si dégoûtant”, a écrit un autre. SUR LE PLATEAU DE LA DISCUSSION”, a tweeté un autre fan avec enthousiasme. “J’attendais dans le cabinet d’un médecin. Ils avaient une télé sur The Talk. Pendant que l’un d’eux parlait, un gros insecte rampait sur le cadre photo derrière elle. Je vois que les cafards voulaient être interviewés”, a noté un autre téléspectateur occasionnel.

En regardant #CBS #thetalk et j’ai remarqué qu’il y avait un cafard qui grimpait sur le mur derrière Sheryl… allez sur CBS ! Brut pic.twitter.com/6bn73SdKkX – Cristal (@Crystal76056889) 14 juin 2021

Cette intrusion de cafards fait suite à l’annonce du retour de The Talk pour une 12e saison après une année difficile pour le talk-show de CBS. Après l’enquête interne qui a conduit à la sortie controversée de Sharon Osbourne et à une interruption prolongée de l’émission, The Talk a annoncé lundi sur Twitter qu’il reviendrait pour une 12e année en 2021-2022 après ses débuts en octobre 2010. Maintenant hébergé par les modérateurs Sheryl Underwood, Amanda Kloots et Elaine Welteroth – avec Carrie Ann Inaba en pause – la série n’a pas annoncé son casting pour la saison prochaine, ni un remplaçant pour Osbourne.

L'épouse du rockeur Ozzy Osbourne a fait l'objet d'un examen minutieux en mars après ses commentaires controversés à la défense de son ami Piers Morgan et sa réduction des expériences de racisme de Meghan Markle. Osbourne a ensuite été accusée d'avoir utilisé des insultes raciales avec des collègues de travail auparavant sur The Talk, ce qu'elle a fermement nié sur Real Time de HBO avec Bill Maher. Dénonçant « d'annuler la culture » ​​et « la langue éveillée », a déclaré l'ancien animateur de jour à l'époque, « j'ai l'habitude d'être traité de noms. Un raciste est celui que je ne prendrai pas. … Ce n'est pas juste. Ce n'est pas d'être raciste. C'est peut-être de ne pas savoir ce qui est correct et cela s'est réveillé pour votre langue ce jour-là. Cela change de jour en jour ce qui est correct."