‘The Talk’ annonce que Natalie Morales rejoint en tant que co-animatrice permanente

Natalie Morales rejoint “The Talk” à temps plein après sa sortie publique de NBC News après 22 ans de carrière au réseau Peacock.

“Nous ne pourrions pas être plus heureux que Natalie Morales rejoigne la famille” The Talk “”, ont déclaré les productrices exécutives Heather Gray et Kristin Matthews, selon Deadline. “Nous sommes fans d’elle et de son travail depuis des années. Ses compétences variées et sa polyvalence sont un excellent ajout à notre talentueux panel. L’intelligence, la passion et l’enthousiasme de Natalie transparaissent toujours dans tout son travail, et nous avons la chance de l’avoir sur le équipe.

“En plus de son rôle de diffuseur exceptionnel, nous pensons que son point de vue en tant qu’épouse et mère créera un lien spécial avec notre public”, poursuit le communiqué.

NATALIE MORALES CONFIRME QU’ELLE QUITTE ‘ACCESS HOLLYWOOD’ ET ‘ACCESS LIVE’

Natalie Morales assiste aux Billboard Music Awards 2019 au MGM Grand Garden Arena le 1er mai 2019 à Las Vegas, Nevada. (Photo par Amy Sussman/FilmMagic)

Morales a qualifié le nouveau poste d'”opportunité extraordinaire” et a déclaré qu’elle aimait “la nouvelle énergie et la nouvelle direction” de la série, qui a posé des questions sur sa distribution depuis que Sharon Osbourne a quitté la série en mars et a été remplacée par Jerry O’Connell – un mouvement qui semble être un succès jusqu’à présent.

ELAINE WELTEROTH DONNE UNE EXPLICATION POUR CONSOLER SHARON OSBOURNE APRÈS UNE EXPLOITATION À L’AIR DANS UNE FUITE AUDIO

“J’attends avec impatience de nombreux bons moments en parlant des sujets de la journée, et j’ai hâte de commencer”, a ajouté Morales à propos de la décision de rejoindre “The Talk” à titre permanent.

Morales fera ses débuts dans l’émission de jour gagnante d’un Emmy le 11 octobre et bien qu’elle se considère comme le nouveau visage de la série, Morales n’est pas la seule débutante sur la liste.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Akbar Gbajabiamila a rejoint le panel le mois dernier à la suite du départ de Carrie Ann Inaba et Elaine Welteroth de la série en août. Welteroth ne faisait partie du panel que depuis moins d’un an.

“The Talk” a fait son retour dans la saison 12 le 13 septembre.

Un représentant de “The Talk” n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News.