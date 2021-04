‘The Talk’ revient avec Sheryl Underwood Message / WATCH ⋆ .

Sheryl Underwood

* “Le discours“Hôtes Sheryl Underwood, Carrie Ann Inaba, Amanda Kloots et Elaine Welteroth reviennent avec une discussion sur la race et la guérison; spécialiste de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et de la justice, le Dr Donald E. Grant offrira des conseils sur la façon d’avoir ces conversations difficiles; La thérapeute en traumatologie et coach de vie de renommée nationale, la Dre Anita Phillips, partagera son expertise sur la façon de guérir après un événement ou une conversation douloureux.

En haut de «The Talk» de lundi, l’animatrice Sheryl Underwood partage un message des coulisses alors que l’émission revient depuis la semaine du 10 mars.

“Il est temps pour un épisode de” The Talk “qui ne ressemblera à aucun autre que nous ayons eu auparavant.” Underwood ajoute: «Comme vous le savez peut-être, pendant notre pause, Sharon a décidé de quitter« The Talk ». Nous devons traiter les événements de cette journée et ce qui s’est passé depuis, afin que nous puissions arriver à la guérison. Au cours de la prochaine heure, nous discuterons honnêtement de ce qui s’est passé et explorerons certains de nos sentiments. Et nous vous montrerons également comment chacun peut devenir plus à l’aise pour discuter de questions importantes et avoir des conversations difficiles. À la fin de l’heure, nous voulons que chacun se sente responsabilisé et prêt à aller de l’avant.

Regardez «The Talk» aujourd’hui à 14 h 00, HE, 13 h 00, PT sur CBS.