The Texas Chain Saw Massacre est le prochain jeu de Layers Of Fear Dev

Après avoir travaillé vendredi 13 et Layers of Fear, le prochain jeu du développeur Gun Interactive apportera une autre IP d’horreur classique au monde du jeu vidéo : The Texas Chain Saw Massacre. Oui, deux mots.

Le jeu a été annoncé lors de la pré-émission des Game Awards avec une première bande-annonce. Ce sera un jeu d’horreur multijoueur asymétrique basé sur le film d’horreur classique de 1974.

« Ce n’est un secret pour personne que l’original The Texas Chain Saw Massacre est probablement mon film d’horreur préféré jamais créé », a déclaré Ronnie Hobbs, directeur créatif de Gun Interactive, dans le communiqué officiel. « Avoir la chance de vraiment plonger dans le monde de cette IP avec l’équipe de Gun et de travailler avec Sumo pour donner vie à cette vision a été presque surréaliste. J’ai hâte que tout le monde voie plus de ce que nous faisons. «

Ce sera la première incursion de Leatherface dans les jeux vidéo depuis son apparition dans Dead By Daylight en tant que méchant invité en 2017. L’année précédente, il était un combattant invité dans Mortal Kombat X de NetherRealm Studios.

Texas Chain Saw Massacre sera lancé sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.