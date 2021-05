The Tip-Off & Live Before Lock ⋆ .

Dernier contenu MLB DFS

L’équipe Awesemo a tout ce dont vous avez besoin pour éliminer la liste de 15 matchs de la MLB le vendredi 21 mai, des outils et des projections aux meilleurs conseils de programmation du secteur. Le double programme d’action multisports d’aujourd’hui est exactement ce dont nous avions besoin pour nous emmener droit au week-end.

Kayla Knierim, Chris Spags et Ben Rasa le lancent sur Tip-Off, décomposant le jeu d’élimination entre les Memphis Grizzlies et les Golden State Warriors. Ensuite, Eytan Shander et Max Smotritskiy décomposent toute l’ardoise sur le diamant avec MLB Live Before Lock, où ils analysent l’alignement de dernière minute et les nouvelles des blessures pour l’ardoise de vendredi. Présenté par Jock MKT.

AWESEMO 1000 $ YAHOO FREEROLL CE SOIR

Utilisateur régulier d’Awesemo? Nouveau sur Yahoo Daily Fantasy ou juste un membre régulier? Nous avons un FREEROLL ce soir pour tous nos précieux clients Awesemo.

De plus, le code promotionnel AWESEMO10 est à nouveau LIVE aujourd’hui seulement (d’une valeur de 2K YSRP = 10 $) pour TOUS les utilisateurs.

Yahoo propose un freeroll de 1 000 $ exclusif aux supporters d’Awesemo. Les utilisateurs peuvent utiliser CE LIEN joindre.

Dernier contenu MLB DFS

Projections MLB d’Awesemo

En plus de nos projections MLB, Awesemo’s projections de propriété sortez tous les jours avant le verrouillage de la programmation. Nous publions également un quotidien Projection Top Stack, qui examine la probabilité que chaque pile MLB soit l’unité la plus performante sur l’ardoise, par rapport à notre propriété et à notre valeur projetées. Vous voulez un regard plus approfondi? Vérifier Page centrale de données, qui compte toutes les données que nous avons collectées au cours de la journée, y compris les risques de report.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Vous recherchez plus de contenu de sélection MLB DFS? Nous avons des tas d’articles quotidiens sur le baseball fantastique, des données, des fiches de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo MLB DFS.