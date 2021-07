The Tomorrow War Review d’Amazon: le film de science-fiction de Chris Pratt perd la bataille et bousille totalement la guerre

Les charmes loufoques de Chris Pratt ne suffisent pas à sauver cette désastreuse perte de temps.

Malheureusement, il n’y a pratiquement pas d’enjeux ou de trame de fond développés dans La guerre de demain, ce qui laisse les personnages et leur sort terriblement sous-développés. Dans des circonstances plus idéales, lancer un acteur aussi charmant et rapide que Chris Pratt compenserait ce genre de déficience, et l’entourer d’un ensemble comprenant Betty Gilpin, JK Simmons et Sam Richardson ne servirait que de multiplicateur pour cette efficacité le casting aussi.