The Tomorrow War Review d’Amazon: le film de science-fiction de Chris Pratt perd la bataille et bousille totalement la guerre

D’une manière ou d’une autre, avec les extraterrestres, les voyages dans le temps et les décors d’aventure et d’action emballés dans l’équation, tout est gaspillé dans un résultat final très désordonné. Pour un film qui met beaucoup de poids sur le concept de voyage dans le temps, The Tomorrow War traîne les pieds et vous fait ressentir chaque seconde de sa durée. Si vous choisissez d’essayer de regarder ce film, vous pourriez être en colère de ne pas pouvoir remonter le temps de deux heures et effacer l’expérience de le voir. Alors rendez-vous service à votre futur et évitez The Tomorrow War.