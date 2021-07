The Tomorrow War Streaming: Comment regarder le nouveau film de Chris Pratt

in

Où est le streaming de la guerre de demain ?

Dans une réalité alternative dans laquelle Covid-19 ne s’est jamais produit, vous avez peut-être déjà vu The Tomorrow War après sa sortie dans les salles de cinéma (sous la distribution de Paramount Pictures) le 25 décembre 2020. D’autre part, si cette sci- fi war epic du réalisateur de The LEGO Batman Movie Chris McKay n’avait pas été retiré du calendrier de sortie de Paramount, vous auriez été obligé d’attendre une bonne partie d’un mois pour le voir sur grand écran pour sa deuxième date sélectionnée du 23 juillet, 2021.

Au lieu de cela, le public pourra voir Chris Pratt comme un père de famille des temps modernes transporté dans le futur avec d’autres soldats pour sauver la terre des extraterrestres lors de la première du film sur Amazon Prime le vendredi 2 juillet 2021. Le service de streaming aurait été sécurisé les droits de The Tomorrow War pour 200 millions de dollars, ce qui s’est avéré être le chiffre magique dans une guerre d’enchères contre d’autres plateformes connues telles que Apple TV et Netflix… Diffusez The Tomorrow War sur Amazon Prime le vendredi 2 juillet 2021.