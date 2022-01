The Tourist : La série de la BBC est-elle basée sur une histoire vraie ?

The Tourist marque un rôle décisif pour Jamie Dornan (Photo: BBC)

La nouvelle année démarre bien avec l’arrivée de The Tourist, avec Jamie Dornan, sur BBC One.

Dornan dirige le tout nouveau thriller mystérieux, qui se déroule en Australie et se déroule sur six épisodes.

Il est rejoint par The Avengers et The Matrix’s Hugo Weaving, Shalom Brune-Franklin de Line of Duty et la star de Dumplin’ Danielle Macdonald dans le casting de stars, les fans ayant attendu avec impatience pendant plus d’un an pour mordre à pleines dents dans le thriller.

L’acteur irlandais, surtout connu pour avoir joué dans 50 Nuances de Grey et The Fall, a été annoncé comme rôle principal en janvier de l’année dernière et a immédiatement énervé les fans lorsqu’il a parlé de la nouvelle série.

Jamie avait dit que les scripts de The Tourist étaient parmi les plus excitants qu’il ait jamais lus – mais les fans ont des questions sur la nouvelle émission.

Alors, de quoi parle The Tourist, qui est dans le casting, et est-ce basé sur une histoire vraie ?

De quoi parle le touriste ?

The Tourist, de la BBC et de HBO, raconte l’histoire d’un Irlandais qui perd littéralement la tête après qu’un camion a intentionnellement percuté sa voiture alors qu’il conduisait dans l’Outback australien.

Le personnage de Jamie Dornan se réveille plus tard à l’hôpital et ne se souvient de rien : son nom, ce qu’il faisait en Australie et qui – ou quoi – veut sa mort.

Le drame suit le personnage de Jamie – connu simplement sous le nom de The Man – alors qu’il essaie de redécouvrir qui il est, découvrant des secrets et des vérités effrayantes en cours de route.

Réparti sur six épisodes, le premier volet sera diffusé sur BBC One et iPlayer à 21 heures le jour du Nouvel An.

The Tourist est-il basé sur une histoire vraie ?

Jamie est de retour dans un rôle de premier plan pour le mystère rempli d’action (Photo: BBC)

Si la prémisse époustouflante de The Tourist semble trop incroyable pour être basée sur une histoire vraie, eh bien, c’est parce que ce n’est pas le cas.

Le touriste n’est pas basé sur une histoire vraie, il vient plutôt de l’esprit de Harry et Jack Williams, qui ont déjà écrit les thrillers The Missing et One of Us.

Harry et Jack ont ​​créé et écrit la série, qui a maintenant été reprise par la BBC, HBO et Stan pour un public respectivement au Royaume-Uni et en Irlande, aux États-Unis et en Australie.

Qui fait partie du casting de The Tourist ?

Danielle McDonald fait partie du casting de la série très attendue (Photo : BBC/Two Brothers Pictures)

The Tourist possède une distribution absolument exceptionnelle, avec Jamie Dornan dans le rôle principal de The Man, qui se réveille après un accident amnésique et doit redécouvrir qui il est.

Shalom Brune-Franklin de Line of Duty est lié au thriller en tant que serveuse nommée Luci, qui développe un lien particulier avec le personnage de Jamie.

Danielle McDonald de Dumplin ‘et Bird Box renommée joue Helen Chambers, une jeune agente de probation faisant ses propres recherches sur le mystère qui se déroule.

Hugo Weaving, star de The Avengers et The Matrix, termine le casting en tant qu’agent Lachlan Rogers, un inspecteur-détective éminent et respectif qui dirige Major Crime pour la police d’État australienne.

The Tourist est diffusé sur BBC One et BBC iPlayer à 21 heures le jour du Nouvel An.

