The Tourist : Qui est au casting de la série BBC avec Jamie Dornan ?

Il y a une toute nouvelle série qui captivera les téléspectateurs au cours de la nouvelle année, avec le drame de Jamie Dornan Le touriste qui arrivera le 1er janvier.

Le nouveau programme très attendu de la BBC se concentre sur un Britannique qui se retrouve pris pour cible par un camion au cœur de l’outback australien.

Après s’être réveillé sans aucun souvenir de qui pourrait être après lui, il tente de reconstituer sa propre histoire dans l’un des environnements les plus impitoyables du monde.

« Une poursuite épique du chat et de la souris se déroule et l’homme se réveille plus tard à l’hôpital, blessé, mais en quelque sorte vivant », taquine le synopsis. — Sauf qu’il n’a aucune idée de qui il est.

« Avec des figures impitoyables de son passé à sa poursuite, la recherche de réponses de l’homme le propulse à travers le vaste et impitoyable arrière-pays. »

La star de Fall Jamie dirige le casting, mais qui apparaît à ses côtés ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui fait partie du casting de The Tourist et où les avez-vous déjà vus ?

L’acteur joue son plus grand rôle depuis des années (Photo: BBC)

Jamie joue le rôle de The Man dans The Tourist.

Décrivant le parcours de son personnage, Dornan a déclaré: « Nous trouvons The Man conduisant à travers l’arrière-pays poussiéreux de l’Australie du Sud et il est très difficile d’évaluer grand-chose à propos de ce type », a-t-il taquiné. «Nous découvrons qu’il a été suivi par un gros camion méchant et agressif, et l’homme est renversé de la route, ayant ce terrible accident.

« Il se réveille dans un hôpital, ne se souvient de rien, ne sait pas qui il est, puis ce voyage épique et fou commence avec lui en essayant de reconstituer ce qui s’est passé. »

Danielle Macdonald joue Helen Chambers

Le casting comporte de nombreux noms impressionnants (Photo : BBC/Two Brothers Pictures/Ian Routledge)

The Tourist met également en vedette Danielle Macdonald de Dumplin dans le rôle de l’agent de probation Helen Chambers.

Helen est décrite comme sérieuse et désireuse de plaire, enfermée dans une lutte consciente avec son poids. Sa lutte sera d’avoir la confiance nécessaire pour faire confiance à ses instincts – qui sont beaucoup plus perspicaces qu’elle ne le pense.

Danielle est connue pour ses rôles dans Bird Box, Patti Cakes et Unbelievable.

Shalom Brune-Franklin joue Luci Miller

Shalom est connu pour avoir joué Chloé dans Line of Duty (Photo : BBC/Two Brothers Pictures/Ian Routledge)

Shalom Brune-Franklin de Line Of Duty incarne Luci Miller, une jeune femme travaillant dans un restaurant d’une ville à cheval au milieu de nulle part.

Bien qu’elle ait une énergie contagieuse, Luci cache un passé qui s’éclaircira au fur et à mesure de la série, un passé qui la place au centre de situations très dangereuses.

Damon Herriman joue Lachlan Rogers

Damon Herriman de Mindhunter a succédé à l’agent Lachlan Rogers (Photo: BBC)

Damon Herriman de Mindhunter incarne l’inspecteur-détective Lachlan Rogers.

DI Rogers est décrit comme un « agent de police sans conneries ». En tant que l’un des inspecteurs-détectives les plus réputés d’Australie, il porte la confiance qui va avec.

Ailleurs, Alex Dimitriades de The Cry est Kosta Panigiris, un homme riche et puissant qui s’est toujours tenu à distance du côté le plus désordonné de son entreprise infâme.

La nouvelle série arrive le jour du Nouvel An (Photo : BBC/Two Brothers Pictures/Ian Routledge)

Ólafur Darri Ólafsson des disparus incarne l’Américain Billy Nixon, qui dirige une entreprise de distribution de camions à la périphérie de la petite ville de Cooper Springs.

L’acteur australien Kamil Ellis incarne le sergent Lammon, un flic facile à vivre dans la ville touristique endormie de Burnt Ridge. Son attitude personnelle et de petite ville envers la police est en contradiction avec les détectives sérieux des crimes majeurs avec lesquels il sera obligé de travailler.

Quand est le touriste sur la BBC?

The Tourist sera diffusé sur BBC One le samedi 1er janvier 2022 à 21h.

Les six épisodes seront disponibles en streaming sur BBC iPlayer.

