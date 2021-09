The Toy-Themed Shooter Hypercharge: Unboxed vient de recevoir sa “plus grande” mise à jour de commutateur jamais vue

Digital Cybercherries a publié la quatrième mise à jour majeure de son jeu de tir sur le thème des jouets Hypercharge : sans boîte.

Il est décrit comme la « plus grande mise à jour jamais lancée » sur le Switch et comprend une « quantité gargantuesque » de contenu gratuit. Alors, qu’est-ce qui est inclus ? Il y a de nouveaux personnages, cartes, armes, ennemis, un nouveau menu de jeu, un mode peste mis à jour, des mouvements améliorés et plus encore.

Si vous souhaitez découvrir cette nouvelle mise à jour, Hypercharge: Unboxed est actuellement en vente sur le Switch eShop pour 13,99 $ / 13,99 £. Allez-vous essayer cette dernière mise à jour ? Dites-nous ci-dessous.