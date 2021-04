The Tragedy Of Khloé Kardashian’s Image Freakout ⋆ .

Khloé Kardashian, une femme aux ressources financières pratiquement illimitées, était tellement dérangée par une photo d’elle-même intacte qu’elle a poursuivi agressivement les personnes qui l’ont republiée, publiant une longue explication et un Instagram Live qui suggéraient qu’elle était tellement endommagée par la dissection publique de son corps aspire au contrôle total de son image. La poussière a fait la une des journaux dans le monde de la culture pop toute la semaine.

Piers Morgan a comparé le Photoshopping et le Facetuning que Khloé utilise à de fausses nouvelles, arguant que cela fait mal aux filles. Snooki, quant à elle, a demandé aux abonnés de Twitter cette semaine d’envoyer des photos de ses pires looks afin qu’elle puisse les expliquer. C’était hilarant.

La rédactrice en chef Madeline Osburn et la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky décomposent la controverse ci-dessous.

Madeline Osburn: Je n’ai aucune sympathie pour les plaintes de Khloé d’avoir à «vivre selon les normes impossibles» fixées pour elle alors qu’elle crée littéralement ces normes impossibles pour tout le monde en publiant des images photoshopées et en frottant sur Internet des photos qu’elle n’aime pas. L’argument selon lequel la culture toxique d’Instagram nuit aux filles est évident, mais mérite tout de même d’être souligné, car de plus en plus de filles et de jeunes femmes recherchent l’influenceur Instagram comme une carrière sérieuse.

La juxtaposition de Khloé et Snooki est un bon exemple de deux manières différentes dont la poursuite peut se terminer. Soit vous laissez votre important public vous convaincre que vous devez être un protagoniste convaincant qui est parfois attaqué par la foule pour des poursuites héroïques, soit vous utilisez la pseudo-célébrité pour gagner de l’argent et rire de vous-même et de l’absurdité de tout cela.

EJ: Vous faites un bon point sur le fait qu’il s’agit essentiellement d’un cercle vicieux: en réagissant à la perfection aux normes ostensiblement cruelles de la société, elle les renforce.

Je pensais que sa déclaration était intéressante dans la mesure où elle révélait à quel point les premiers jours de la renommée de Kardashian la blessaient, alors qu’elle était constamment ridiculisée comme la grande Kardashian et la sœur différente. Je comprends. Mais s’il peut être personnellement cathartique pour elle d’utiliser de manière obsessionnelle Facetune et Photoshop, c’est autodestructeur pour la société plus largement dans la mesure où elle renforce en fait les normes impossibles de perfection auxquelles elle s’oppose.

Joan Rivers a fondé sa comédie de célébrités vicieuse sur l’argument selon lequel les gens riches et célèbres devraient pouvoir prendre une blague à leurs propres frais. Néanmoins, c’était un peu troublant pour Rivers d’être confronté à Elizabeth Taylor en chair et en os, sachant que ses coups avaient atterri personnellement. Cela, bien sûr, ne l’a pas arrêtée – et Dieu merci, cela ne l’a pas fait. Mais la mentalité de Rivers est clairement ce que Snooki embrasse.

D’une part, il est tout à fait compréhensible que Khloé soit blessé par les critiques du public, mais d’un autre côté, il est mystifiant d’imaginer avoir toutes les ressources du monde et de ne pas pouvoir mobiliser l’énergie de Snooki pour faire la paix avec la réalité.

MO: Il est mystérieux qu’après tout le drame intense et l’examen minutieux auxquels Khloé a été confrontée dans le cadre de son appartenance à la famille la plus célèbre du monde, elle ne pouvait pas gérer une photo avec un mauvais éclairage. Elle a raison de dire que les médias la traitent horriblement depuis des années. Donc, cet incident montre vraiment qu’elle peut faire face aux rumeurs selon lesquelles un père différent ou le père de l’enfant qu’elle porte la trompe publiquement, mais pas la fuite d’une photo de bikini.

C’est très étrange, et je pense que c’est pourquoi cette histoire a été si largement parlée, et ce pendant une semaine entière. C’est vraiment une non-histoire, mais sa réaction en a fait toute l’histoire. Un peu d’énergie de Snooki lui aurait sauvé beaucoup de temps, d’argent et de chagrin.

EJ: C’est aussi intéressant parce que Khloé a toujours été admirée pour son courage psychologique, après avoir tout traversé avec Lamar et Tristan et la fertilité et généralement considérée comme l’étrange sœur. Mais n’est-elle pas la Kardashian la plus sympathique? Je veux dire, j’admets que sa déclaration a en fait suscité de la sympathie, en pensant simplement à combien il serait nul pour quiconque, même un multimillionnaire, d’avoir une partie du monde entier en pensant qu’ils sont gros et stupides et en parlent à fond d’eux. . Mais cela me rend triste qu’après toutes ces années, et avec toutes ses ressources, Khloé ne puisse toujours pas posséder son corps réel.

Dans la déclaration, elle a totalement admis aimer les retouches numériques, alors je peux au moins lui en attribuer le mérite, presque comme une version numérique de Dolly Parton en plaisantant: «Il faut beaucoup d’argent pour avoir l’air aussi bon marché. ” Mais Khloé ne plaisante pas. Elle ne peut pas voir l’humour. Et cela semble un peu tragique pour quelqu’un d’aussi privilégié.