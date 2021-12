‘The Tragedy of Macbeth’ obtient sa grande première à LA avec Eddy Cue en remorque

Prochaine production Apple Original Films et A24 La tragédie de Macbeth sera présentée en première mondiale sur Apple TV + le 14 janvier 2022 et dans certains cinémas la veille de Noël, mais elle a déjà eu sa grande première à Los Angeles. Les stars Denzel Washington et Frances McDormand ont été rejointes par le scénariste et réalisateur Joel Coen ainsi que Zack Van Amburg, tandis que le vice-président d’Apple Eddy Cue a également fait une apparition.

Les photos partagées par un article de Newsroom montrent les cinq, accompagnées d’un court texte de présentation qui nous en dit plus sur le film lui-même.

Washington et McDormand jouent dans l’adaptation audacieuse et féroce de Coen ; une histoire de meurtre, de folie, d’ambition et de ruse courroucée. Apple Original Films présente une production A24 et IAC Films, « La tragédie de Macbeth », basée sur la pièce de William Shakespeare et écrite pour l’écran et réalisée par Coen.

Que vous alliez au cinéma ou que vous regardiez à la maison, cela pourrait bien être l’histoire de Macbeth à découvrir.

Apple TV+ est un abonnement de 4,99 $ par mois qui est également disponible dans le cadre du forfait d’abonnement Apple One. C’est absolument quelque chose à vérifier si vous payez déjà pour des services comme Apple Arcade et Apple Music.

Si vous voulez profiter de La tragédie de Macbeth avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées bien produites et à gros budget de réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.