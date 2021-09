The Tragically Hip annonce l’édition de luxe des pommes de la route

Le Tragiquement Hip ont annoncé qu’ils sortiront une version spéciale de leur deuxième album, Road Apples 30th Anniversary Deluxe, le vendredi 15 octobre. Le disque sera disponible dans des éditions complètes de CD physiques de luxe et de coffrets audio vinyle et Blu-ray Pure Audio.

Créées pour marquer le 30e anniversaire du deuxième album studio du groupe, qui est devenu leur premier disque à atteindre le numéro 1 au Canada, les éditions Road Apples 30th Anniversary Deluxe ont été soigneusement conçues avec la contribution de chaque membre vivant du groupe. Le résultat est une plongée profonde dans les coulisses de ce qui a fait de cet album l’un des plus appréciés du vaste catalogue de The Tragically Hip.

Avec toutes les pistes complètement remasterisées en 2021 par Ted Jensen au Sterling Sound à Nashville, pour la première fois, les fans entendront la musique du groupe avec tout le courage, le dynamisme et la passion de leurs enregistrements originaux, juste après le studio d’enregistrement. avec eux. Les éditions du coffret physique (CD et vinyle) de la sortie contiendront des mixages spéciaux Dolby Atmos, 7.1, 5.1 et binauraux de Richard Chycki de Road Apples et cinq extraits de Saskadelphie, garantissant aux fans une expérience d’écoute unique en son genre. Les fans et les collectionneurs apprécieront également les toutes nouvelles illustrations pour chacun des packages dans les coffrets physiques.

Les vastes éditions de luxe de la sortie regorgent de morceaux de musique rares et plus inédits et jamais entendus auparavant relatant l’ère Tragically Hip’s Road Apples, notamment: Road Apples, l’album original remasterisé en 2021 par Ted Jensen chez Sterling Son à Nashville. Saskadelphia, tel que publié plus tôt cette année. Live At The Roxy Los Angeles, le 3 mai 1991, enregistré à l’origine pour une émission de radio Westwood One, souvent piratée et recherchée par les fans depuis de nombreuses années. Il a été remasterisé et étendu et comprend la rare version “Killer Whale Tank” de “New Orleans Is Sinking”. Ce spectacle mythique de Roxy est désormais un double album vinyle. Cet album est disponible exclusivement en produit physique. Aussi, Hoof-Hearted, un album de démos, d’extraits et de versions alternatives inédites.

Les fans, nouveaux et anciens, apprécieront les objets intimes et rares de la collection personnelle du groupe, ainsi que les collections de fans qui font partie des éditions du coffret de luxe physique. Un livret de 36 pages contient des essais de Bruce Dickinson (qui les a initialement signés avec MCA Records aux États-Unis) et du producteur/ingénieur Mark Vreeken, qui ont tous deux joué un rôle central dans la carrière de The Tragically Hip ; reproductions de paroles manuscrites originales de Gord Downie cahiers personnels; des photos inédites des sessions d’enregistrement du Kingsway Studio et de l’ère Road Apples ; et un hommage émouvant au regretté producteur Don Smith, accompagné d’autres commentaires du groupe.

Enregistré en 1990 à la Nouvelle-Orléans au Kingsway Studio de Daniel Langlois dans un vieux manoir qui domine le quartier du quartier français par un groupe de jeunes hommes de Kingston, en Ontario – le chanteur Gord Downie, les guitaristes Rob Baker et Paul Langlois, le bassiste Gord Sinclair, et le batteur Johnny Fay – Road Apples est sorti pour la première fois en 1991. Guidé par le producteur Don Smith et l’ingénieur Bruce Barris, le groupe a créé un album qui a produit une avalanche de rock ‘n’ roll granuleux avec une qualité implacable, comme un flux de un blues qui peine à être contenu. Road Apples contient certaines de leurs chansons les plus connues, notamment “Little Bones”, “Fiddler’s Green”, “Long Time Running” et “Three Pistols”. L’album approche maintenant du statut de double diamant certifié au Canada.

Coffret CD Road Apples Deluxe :

CD 1 – Road Apples 2021 Remaster :

« Petits os »

“Tordre mon bras”

“Cordélia”

“Le luxe”

“Né dans l’eau”

« Courir depuis longtemps »

« Ramenez tout en arrière »

“Trois pistolets”

“Lutte”

“Sur le point”

« Le vert du violoneux »

“Le dernier des joyaux non cueillis”

CD 2 Saskadelphie :

“Aie”

“Pas nécessaire”

« Montréal (En direct) »

“Crack ma colonne vertébrale comme un fouet”

“Tout aussi bien”

« Blues baptiste réformé »

CD 3 Live At The Roxy, Los Angeles le 3 mai 1991 :

« Petits os »

“Elle ne savait pas”

“Tordre mon bras”

« Fille de l’autoroute »

“Cordélia”

« Par ruissellement »

“Le luxe”

“Trois pistolets”

“Lutte”

“Je croirai en toi (ou je te quitterai ce soir)”

« La Nouvelle-Orléans est en train de couler »

“Sur le point”

« Courir depuis longtemps »

“Souffler à haute pâte”

« All Canadian Surf Club »

CD 4 Hoof-Hearted (Un album de démos inédites, outtakes & versions alternatives):

“Cordélia” (Sortie)

« Bring It All Back » (démo de février 1990)

“Fiddler’s Green” (version alternative)

“Combat” (Outtake)

“Né dans l’eau” (sortie)

« Little Bones » (version acoustique alternative)

“If You Lived Here” (Démo de juin 1990 d’une chanson inédite)

“Angst On The Planks” (Version démo de “Cordelia”)

“Le dernier des joyaux non cueillis” (version intégrale)

Blu-ray Road Apples & Saskadelphia Blu-ray Dolby Atmos, 7.1, 5.1, Mixages binauraux :

« Petits os »

“Tordre mon bras”

“Cordélia”

“Le luxe”

“Né dans l’eau”

« Courir depuis longtemps »

« Ramenez tout en arrière »

“Trois pistolets”

“Lutte”

“Sur le point”

« Le vert du violoneux »

“Le dernier des joyaux non cueillis”

“Aie”

“Pas nécessaire”

“Crack ma colonne vertébrale comme un fouet”

“Tout aussi bien”

“Le blues baptiste réformé”.

Précommandez l’édition 30e anniversaire de Road Apples.