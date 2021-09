The Travels Of Humble Pie, le pilier de la guitare Colosseum ‘Clem’ Clempson

Il y a un guitariste rock fidèle qui a remplacé Peter Frampton dans humble tarte et joué avec Colosseum, Jack Bruce, Cosy Powell, et bien d’autres, mais dont le nom reste inconnu pour beaucoup. Il s’agit de David Clempson, connu de la plupart de ses amis et admirateurs (sinon de sa mère, comme il l’a révélé un jour) sous le nom de “Clem”.

Né le 5 septembre 1949 à Tamworth, Staffordshire, Clempson a été encouragé sur la voie du blues lorsqu’il a entendu les célèbres Bluesbreakers avec Eric Clapton album de 1966. Il a joué dans des groupes locaux tels que le Pinch, puis s’est fait connaître au Royaume-Uni en tant que fondateur du power trio de blues-rock Bakerloo.

Bakerloo’s brief Harvest

Émerger dans le sillage du succès des centrales électriques en trois parties Crème et le Jimi Hendrix Experience, Bakerloo (avec également le bassiste Terry Poole et le batteur Keith Baker) était un projet de courte durée. Mais ils ont laissé leur marque avec un album éponyme pour le futur Harvest Records.

Bakerloo, sorti à la fin de 1969 et produit par le jeune Gus Dudgeon, était une combinaison des propres compositions du trio et une reprise de “Bring It On Home” de Willie Dixon. À la disparition du groupe, Clempson a rejoint Colosseum, leader du jazz-rock, à temps pour leur troisième album, Daughter of Time des années 1970, qui avait des voix sur cinq morceaux du chanteur de rhythm ‘n’ blues Chris Farlowe.

Lorsqu’ils se sont séparés en 1971, Clem a été recruté par Steve Marriott et Humble Pie pour remplacer Frampton, qui partait pour une carrière solo. Son arrivée, annoncée sur l’album Smokin’ de l’année suivante, a marqué la période de palmarès la plus réussie de l’histoire du groupe, alors que le LP grimpait dans le top dix américain.

Trois autres albums ont suivi avant la séparation de Humble Pie en 1975, après quoi Clem, son compagnon de groupe Jerry Shirley et le célèbre batteur Cozy Powell ont formé Strange Brew. Clem était sur le point de rejoindre Violet foncé à cette époque, jammant avec le groupe et restant avec Jon Lord dans sa maison de Malibu, puis a formé Rough Diamond, avec le chanteur d’Uriah Heep David Byron.

Combinaisons lourdes

D’innombrables autres projets et collaborations ont suivi, notamment le travail sur l’album solo de Powell Over The Top et l’invitation de Bruce à jouer avec lui et ses collègues poids lourds Billy Cobham et David Sancious. L’équipe a produit l’album 1980 I’ve Always Wanted To Do This.

Le curriculum vitae extraordinairement productif de Clemson a depuis inclus du travail en studio pour Paul Mccartney, Roger Daltrey, Rod Argent, Roger Waters et bien d’autres, ainsi que d’innombrables musiques de films, y compris des contributions à des succès tels que Tomorrow Never Dies et Notting Hill. Ces dernières années, il a fait des tournées dans la formation ultérieure de Colosseum et avec son propre groupe Clem Clempson, qui comprend Adrian Askew aux claviers, le bassiste Reggie Worthy et le batteur Eddie Filipp.

