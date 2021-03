The Troops Of Doom Feat. Jairo ‘Tormentor’ Guedz, ancien guitariste de Sepultura: Clip vidéo pour ‘Whispering Dead Words’

Le clip officiel de la chanson « Murmure des mots morts » de LES TROUPES DE DOOM, le nouveau groupe brésilien avec l’ancien SEPULTURA guitariste Jairo « Tormentor » Guedz, peut être vu ci-dessous. La piste est tirée de LES TROUPES DE DOOMle premier EP de « La montée de l’hérésie », qui a été publié en octobre dernier via Explosion nucléairefiliale numérique de, Distribution de souffle de sang. L’EP a été masterisé par Øystein G. Brun (BORKNAGAR) à Studio Crosound en Norvège. Il contient quatre nouvelles chansons originales et des versions de couverture de deux SEPULTURA classiques, « Dévastation bestiale » et « Troupes funestes ».

LES TROUPES DE DOOM comprend également un graphiste de renom Marcelo Vasco à la guitare, Alex Kafer (ex-Nécromancien, HATE EXPLICITE, ENTERRO) au chant / basse et Alexandre Oliveira (LISTE NOIRE DU SUD) à la batterie. L’objectif du groupe est de revisiter l’essence du death metal des années 80, en explorant un son plus primitif qui ramène les auditeurs à cette époque, tout en restant frais et authentique.

Guedz a précédemment déclaré à propos du projet: « Il y a beaucoup de passion et de dévouement dans ce travail avec LES TROUPES DE DOOM. L’ensemble du groupe et de l’équipe est au-delà du fantastique, ce qui me pousse à me pousser à l’extrême, à faire ressortir ce sentiment à travers la musique d’une manière ou d’une autre.

«Nous voulons offrir une expérience complète où l’auditeur peut se sentir comme s’il était dans une machine à remonter le temps, en explorant ce son métal primitif et méchant des années 80, inspiré par le mien. SEPULTURA ans ainsi que tous ces groupes emblématiques que nous aimons comme TUEUR, KREATOR, GEL CELTIQUE, SODOME, POSSÉDÉ et MORT, entre autres. C’est un véritable hommage à l’ancien! C’est ce que nous essayons de revisiter avec ce premier album et j’espère que les metalheads purs et durs le comprendront et l’apprécieront, jouant fort! «

« La montée de l’hérésie » liste des pistes:

01. Chuchotements de mots morts



02. Entre le diable et la mer d’un bleu profond



03. Le confessionnal



04. La montée de l’hérésie



05. Dévastation bestiale (Couverture SEPULTURA)



06. Troupes funestes (Couverture SEPULTURA)

LES TROUPES DE DOOM est:

Jairo « Tormentor » Guedz – guitare



Alex Kafer – basse, chant



Marcelo Vasco – guitare



Alexandre Oliveira – tambours

SEPULTURA a été fondée en 1984 à Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais. Jairo a rejoint le groupe l’année suivante et a joué sur les deux premières sorties du groupe, 1985 « Dévastation bestiale » EP et leur premier album en 1986, « Visions morbides ». Il a également participé aux premières sessions d’écriture de chansons pour les années 1987. « La schizophrénie ».

Début 1987, Jairo quitter SEPULTURA après avoir perdu tout intérêt pour le death metal et a été remplacé par un guitariste basé à São Paulo Andreas Kisser.



