The Tubes partagent le graphique britannique avec ABBA et Queen

La nouvelle vague d’angoisse de les tubes, le groupe formé à Phoenix qui a déménagé à San Francisco, était un peu trop nerveux pour le Billboard Hot 100 de 1977. Mais le 19 novembre 1977, ils ont envahi les charts britanniques avec le satirique « White Punks On Dope ».

La chanson s’impose comme l’un des hymnes durables de cette période new wave, même si elle avait déjà deux ans, venant des Tubes’ premier album éponyme de 1975. Il a été écrit par Bill Spooner et Roger Steen du groupe avec Michael Evans, et l’album a été produit par la figure de proue du studio de rock de longue date Al Kooper.

« Certains ont pris ‘White Punks on Dope’ au pied de la lettre », a déclaré le batteur des Tubes, Prairie Prince, à triblive.com en octobre 2018. « Nous défendions également la lutte contre la drogue. Beaucoup de nos amis sont morts, ont fait une overdose et se sont évanouis, et beaucoup d’idoles du rock que nous connaissions passaient devant nos yeux. Nous devions faire une déclaration.

Les Tubes, les Sex Pistols, les Stranglers et… ABBA

Comme toujours, il est amusant de se remémorer le climat musical en Grande-Bretagne à cette époque punk. Sorti sur A&M – le même label qui avait signé puis abandonné le Pistolets sexuels en l’espace d’une semaine environ huit mois plus tôt – « White Punks On Dope » est entré dans le classement alors que les Pistols sont descendus du Top 40 avec « Holiday In The Sun », tout comme les Stranglers avec « No More Heroes ». Mais ces nouveaux hésitants étaient en minorité, comme ABBA continué au n°1 avec « Le nom du jeu, » reine est passé au n ° 2 avec « We Are The Champions » et le Top 10 inclus Status Quo, Rod Stewart, et Les Bee Gees.

Écoutez la liste de lecture The Tubes Best Of de uDiscover Music.

« White Punks On Dope » s’est hissé à la 28e place au Royaume-Uni, ce qui était le meilleur classement des singles de Tubes, mais ils bénéficieraient d’une apparition éphémère dans le Top 40 avec l’album live suivant qui contenait la chanson. What Do You Want From Live est sorti en février 1978 et enregistré au Hammersmith Odeon à Londres.

Achetez ou diffusez « White Punks On Dope » sur l’album The Tubes.