The Undercut : la Formule 1 est élitiste, mais alors ?

S’il y a une chose que je déteste vraiment, c’est la critique de nombreux non oints selon laquelle la Formule 1 est élitiste, et qu’à cause de cela, elle est en quelque sorte mauvaise.

Le truc, c’est qu’ils ont absolument raison, la F1 est catégoriquement élitiste.

Mais, parce que la F1 s’est avérée être tout ce sur quoi elle est profondément fondée, l’inférence selon laquelle l’héritage sur lequel son ADN même est fondé est faux, me rend furieux.

Lorsque la F1 a été fondée en 1946, elle a été définie comme la première et la seule véritable compétition internationale de monoplace au monde, et à ce jour, la FIA et la Formula 1 Corporate, les détenteurs des droits commerciaux du sport, continuent de définir le sport de la manière la plus de la même manière, en utilisant des mots tels que « sommet » et « prestigieux ».

Ne nous méprenons pas sur le fait que la F1 est une élite par nature, et que les poursuites annuelles des championnats du monde des pilotes et des constructeurs sont si éloignées du niveau technique et de compétence de tout autre championnat de roues ouvertes dans le monde. , que toute comparaison avec une autre compétition à roue libre est futile.

L’inférence selon laquelle, en étant exclusif et supérieur, le sport est en quelque sorte dysfonctionnel est au mieux naïve car elle ignore la définition du sport et la base sur laquelle il a été fondé.

La F1 n’est pas seulement une compétition d’élite, c’est en fait une industrie de niche d’élite composée de managers, d’ingénieurs, de techniciens, d’experts en marketing et en relations publiques, et de pilotes, qui doivent tous être les meilleurs au monde pour être capables de gagner le compétition de sport automobile la plus importante au monde.

Et pourtant, dans la poursuite de son intention même, le sport se laisse critiquer par son caractère élitiste, et c’est là que réside ma frustration.

Chaque chose en F1 est jouée de manière à être le meilleur, car l’objectif final est d’être le meilleur, et sans avoir l’intention de poursuivre ce degré d’excellence, un championnat ne sera jamais réalisé.

La Formule 1 n’a jamais été l’acte très basique de sauter dans une voiture, d’accumuler des points et de gagner une série de courses. Non, c’est un défi beaucoup plus sophistiqué que de simplement concourir en F1, et encore moins de gagner son plus grand prix.

Si l’hypothèse selon laquelle la F1 est élitiste est vraie, il pourrait être plus utile de se demander pourquoi c’est de toute façon un problème, plutôt que de démanteler sa preuve.

L’une des critiques les plus générales de la F1 est que les naïfs la perçoivent comme coupable de s’autoproclamer comme le summum du sport automobile mondial. La réalité est qu’aucun autre championnat de roues ouvertes n’a jamais été capable d’approcher à distance la F1 d’un niveau technique ou talentueux.

Quiconque pense pouvoir contester cette affirmation ne comprend tout simplement pas les niveaux auxquels la F1 fonctionne, de tous les points de vue.

Le nœud de mon argument est le suivant : la F1 n’a jamais été une question de divertissement ou de mise à disposition de héros. C’est sympa, bien sûr, mais accessoire.

La F1 a toujours été, et j’espère qu’elle sera toujours, le pilote le plus talentueux au monde en compétition pour remporter le championnat du monde dans la technologie automobile la plus élitiste au monde dans un cadre réglementaire défini.

Donc, oui, la F1 est et a toujours été une élite, et ce n’est pas une mauvaise chose car c’est ce qu’elle est censée être.

Bien sûr, il y a des intérêts commerciaux qui tentent maintenant de diluer le niveau élitiste de la F1 avec l’intention de s’aligner sur des marchés cibles qui ne souscrivent pas nécessairement à l’affirmation de l’élitisme, mais ce sera toujours une stratégie à court terme, car en fin de compte, il y aura toujours cet intérêt humain inné pour une compétition des meilleurs, aspirant à être les meilleurs des meilleurs.

La F1 est élitiste, et si vous ne l’aimez pas, essayez autre chose.