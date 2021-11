The Undercut: Mark’s Pre-Mexico Hot Gossip

Alors que la Formule 1 s’apprête à conclure la saison 2021 avec cinq Grands Prix au cours des six prochaines semaines, la dernière pause de quinze jours a été pleine de nouvelles intéressantes et de potins, alors jetons un coup d’œil à Undercut.

Le rachat de Sauber par Andretti fait long feu – Regardez-le comme vous voulez, mais il y a quelques choses en jeu ici. Avouons-le, Andretti monter à bord n’allait jamais arriver. Croyez-moi, si Michael allait faire autant d’efforts pour posséder Sauber qu’il l’a fait avec sa lamentable saison 1993 de F1 chez McLaren, il n’est pas étonnant que la vente n’ait pas eu lieu.

Et, que diriez-vous de Toto Wolff déconseillant si généreusement le propriétaire actuel de Sauber, Finn Rausing, de ne pas vendre, même si la valeur nette du méga-riche Suédois est plus de 15 fois celle du PDG et actionnaire de Mercedes F1 ?

Merci, Toto, mais je suis sûr que M. Rausing sait exactement ce qu’il fait !

Mais ce qui est très réel et plus que probable, la vraie raison de l’échec du rachat, c’est qu’avec le plafonnement des coûts maintenant en place et le nouveau règlement financier de la FIA F1 en place, la F1 est maintenant à l’aube d’un sérieux investissement commercial dans le sport. ère, une ère de franchise commerciale si vous voulez, et comme le souligne Zak Brown, les équipes sont sur le point de devenir des entreprises d’un milliard de dollars.

Et, à tous les opposants, cela inclut également Haas.

Prédictions du championnat 2021 – Le fandom de F1 a passé année après année à se plaindre du manque de concurrence à l’avant du peloton, et maintenant ils l’ont compris, ils se disputent pour savoir qui a l’avantage. Oubliez simplement qui est le meilleur jusqu’à ce qu’il soit gagné, et profitez-en en attendant.

Toto Wolff rappelant à George Russell dans la presse, les frontières internes chez Mercedes – Allez Toto, tu es sérieux ? Si, comme vous l’avez déclaré publiquement, Russell est vraiment l’avenir de Mercedes, pourquoi voudriez-vous le bâillonner du tout ?

Red Bull remet en question l’ajustement de la hauteur de caisse de Mercedes – Donnez-lui une pause Christian. Vous avez utilisé des amortisseurs de soulèvement pour réaliser des choses très similaires pendant des années, mon pote.

Pat Symonds estime que les voitures 2022 seront des dixièmes plus lentes, pas des secondes – On dirait que la machine F1 PR ressent le besoin de contrôler les dégâts. Je ne suis pas d’accord, Pat, et je prédis toujours que les voitures de l’année prochaine seront 3 à 3 ½ secondes plus lentes. Et, pendant que nous y sommes, si vous avez consciemment changé les poteaux de but de la F1 de la vitesse à des courses plus rapprochées, pourquoi est-ce vraiment important de savoir à quel point les voitures seront plus rapides ou plus lentes ?

Le désespoir de la F1 pour conquérir les États-Unis – Je ne suis pas désolé d’admettre que je ne suis pas du tout d’accord avec la nécessité d’être accepté par un pays qui n’obtient pas la F1, ce que j’ai expliqué ici>>>

Netflix – Qui l’aime et qui le déteste ? Je me moque de savoir qui est le héros et qui est le méchant. Si vous êtes un puriste comme moi, Drive to Survive est la version F1 de Days Of Our Lives, un feuilleton destiné à un public qui n’a aucune envie de comprendre la F1 telle qu’elle est réellement.

Sondage auprès des fans de F1 – Les commentaires sont aussi bons que les questions posées. L’enquête mondiale sur les fans de F1 n’a posé aucune des grandes questions difficiles. Les unités de puissance actuelles sont-elles pertinentes ? Les pneus Pirelli sont-ils de la merde ? La nouvelle réglementation 2022 est-elle nécessaire ? Tu vois où je vais ?

Nico Rosberg sur qui a l’avantage au championnat des pilotes – Allez, Nico. Vous ne pouviez plus le pirater et renfloué, alors s’il vous plaît, tais-toi !

Qui sera l’ailier de l’année 2021 ? – Sergio Perez a quelques meilleurs résultats et tout à coup, il va être une influence majeure dans le résultat ? Si, dans un scénario hautement improbable, Perez est en tête de Max dimanche et est parti pour une victoire à domicile, ne sera-t-il pas appelé à laisser passer Verstappen, de toute façon ? Et, en ce qui concerne la tête de Bottas, est-ce déjà dans une Alfa Romeo ? Je pense que Lewis et Max méritent tous les deux de vrais ailiers.

Et enfin, mais non des moindres,

Anthony Hamilton parle – Anthony Hamilton est récemment sorti du bois, nous disant comment Lewis est le dernier des Mohicans, et qu’il s’attend à ce que son fils et Max s’embrassent et se câlinent pour célébrer une fois le championnat décidé. C’était une nouvelle pour moi.

Quelle quinzaine !

Apportez la ciudad de Mejico.

¡Solo 6 jours pour le #MexicoGP ! 🇲🇽🏎💨#F1 #F1esta pic.twitter.com/gP3vHy56eD – Grand Prix du Mexique 🇲🇽 (@mexicogp) 1er novembre 2021