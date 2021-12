The Undertaker révèle son mont Rushmore de superstars de la WWE sur « Cold As Balls » de Kevin Hart

The Undertaker a révélé son propre Mount Rushmore of WWE Superstars. Le légendaire lutteur professionnel est apparu sur Cold As Balls de Kevin Hart sur la chaîne YouTube Laugh Out Loud et a déclaré que son mont Rushmore était Andre the Giant, « Stone Cold » Steve Austin, The Rock (Dwayne Johnson) et Shawn Michaels. L’Undertaker a ensuite parlé davantage de The Rock et de la façon dont il l’avait placé à Monday Night Raw.

« Certainement. L’un d’eux serait votre copain, The Rock », a déclaré The Undertaker, tel que transcrit par Wrestling Inc. « Il y a longtemps, on pouvait dire qu’il était juste sur le seuil. Nous étions dans un match lundi Night Raw, un tas de choses différentes se sont passées et ça a un peu foiré. J’ai dû appeler un avertisseur, j’ai dû changer les choses », a-t-il révélé. « Je suis le vétérinaire titulaire là-bas, n’est-ce pas ? Je me souviens lui avoir dit : « ça va, gamin, c’est ta nuit ». Il m’a frappé avec le Rock Bottom et m’a battu. C’était la bonne chose à faire pour les affaires. J’ai dit à Vince que j’avais dit : « regardez, nous avons eu des problèmes avec le temps » et il a dit : « à tout moment, je vous fais confiance. »

The Undertaker a également expliqué pourquoi il a pris sa retraite de la WWE l’année dernière et les chirurgies qu’il a subies au cours de sa carrière. « Dans ma tête, je voulais le faire et dans mon cœur, je voulais toujours le faire », a expliqué Undertaker. « Mais j’ai réalisé que mon corps ne pouvait plus faire ce qu’il faisait. Les blessures, je ne pouvais même pas mettre un chiffre. Les chirurgies, j’ai subi plus de 17/18 chirurgies. Tout le monde a l’impression d’avoir Je dois donner cette clause de non-responsabilité tout de suite, vous savez, « cette merde n’est pas réelle, n’est-ce pas ? » Eh bien, c’est suffisamment réel pour provoquer 17 interventions chirurgicales. Les gens ne réalisent pas qu’au cours d’un match, vous n’êtes qu’à quelques centimètres à un moment donné de quelque chose de vraiment catastrophique. »

The Rock et Austin ont joué un grand rôle dans l’émergence de l’Attitude Era à la fin des années 1990 et ont développé l’une des meilleures rivalités de l’histoire de la WWE. Michaels faisait également partie de l’Attitude Era et est considéré comme l’un des meilleurs artistes de tous les temps. Andre the Giant était une figure légendaire qui a participé à WrestleMania III avec Hulk Hogan.