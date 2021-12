The Undisputed Era se réunit à AEW alors que l’ancienne star de NXT Kyle O’Reilly fait ses débuts sur Dynamite

Kyle O’Reilly a fait ses débuts en All Elite Wrestling sur Dynamite mercredi soir.

L’ancien homme d’Undisputed Era rejoint ses anciens membres Adam Cole et Bobby Fish dans AEW et a eu un impact immédiat pour retrouver ses frères NXT.

Kyle O’Reilly a officiellement rejoint AEW

Cole et Orange Cassidy ont ouvert le spectacle et O’reilly semblerait aider Cole à remporter la victoire, annonçant son arrivée.

Les Young Bucks, qui composent la Super Elite avec Cole, n’ont pas l’air trop impressionnés par la surprise.

O’Reilly a tweeté après ses débuts: « La vie est folle et je suis très reconnaissant que mes capacités de lutte professionnelle m’aient amené à une nouvelle frontière pour explorer mes moyens de botter le cul. Fier de faire partie de @AEW et merci à @TonyKhan pour l’opportunité.

« Si vous êtes un fan du mien d’ailleurs, j’espère que vous continuerez à me soutenir. Si vous êtes nouveau sur KOR, préparez-vous à voir un homme qui verse sa f’n soul dans ce ring tous les soirs et a une soif inextinguible pour les canettes de whoop ass.

« De plus, reDRagon est de retour ! »

La première entreprise de Kyle O’Reilly à AEW attaquait Orange Cassidy

reDRagon est l’équipe de tag qu’il a formée avec Bobby Fish qui a connu du succès partout dans le monde.

Au plus fort de la guerre du mercredi soir, une bataille pour les cotes entre AEW et la troisième marque de la WWE, NXT, Cole, Fish et O’Reilly étaient les piliers de cette dernière.

Ces trois hommes étaient l’ensemble original de NXT et Roderick Strong se joindrait plus tard pour compléter la programmation. Strong reste dans NXT et est l’actuel champion Cruiserweight.

The Undisputed Era était l’écurie la plus chaude de la WWE et il est fou de penser maintenant que les trois ont été autorisés à quitter l’entreprise. Le propriétaire d’AEW, Tony Khan, a du mal à y croire lui-même.

L’ère incontestée réunie dans un ring AEW

«Je suis toujours étonné que nous ayons pu réunir @AdamColePro + @theBobbyFish + @KORcombat ce soir sur #AEWDynamite; il ne semble pas que cela aurait dû être possible, cela ne semble toujours pas réel. La seule raison pour laquelle cela a été possible était grâce à vos grands fans soutenant @AEWonTNT ! Merci », a tweeté Khan.

On ne sait pas combien de temps dure l’accord d’O’Reilly avec AEW, mais AEW continue d’obtenir les meilleurs talents du monde sur le marché libre.

Johnny Gargano est un autre nom qui est actuellement un agent libre dans lequel AEW pourrait détenir un intérêt.

Twitter : @KimberLassKick

Johnny Gargano et Kyle O’Reilly ont quitté NXT en même temps