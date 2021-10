En 1974, Iwakichi Kobayashi, un Japonais de 77 ans survivant du bombardement atomique d’Hiroshima, est entré dans les bureaux de la Japan Broadcasting Corporation dans la ville. Il livrait un dessin de ce dont il avait été témoin, et cela a déclenché une vague de contributions publiques sur ce jour apocalyptique de la Seconde Guerre mondiale. Elle a conduit à la publication d’une compilation d’images trois ans plus tard, puis à une exposition d’art au début des années 1980. Il s’intitulait “Le feu inoubliable”.

Fin novembre 1983, U2tournée mondiale de , à l’appui de la Guerre l’album les a emmenés, pour la première fois, au Japon. Pendant leur séjour, ils sont allés visiter cette exposition. Son titre allait inspirer l’album de la fin de 1984 avec lequel ils ont pris une nouvelle direction dramatique et ont continué le processus de devenir l’une des principales attractions rock au monde.

Les mois qui ont suivi la sortie de War ont été épuisants mais mouvementés. En mai, « New Year’s Day » avait suivi son succès partout ailleurs en atteignant la 53e place en Amérique. S’il ne s’agissait pas d’un sommet époustouflant, c’était un signe certain que l’attaque rock distinctive de U2 commençait à avoir un impact sur les programmeurs de radio pop là-bas également.

La journée de U2 aux courses

En août, ils ont été la vedette des 25 000 fans passionnés du festival en plein air A Day At The Races, à Phoenix Park, Dublin. Au milieu d’une série de dates de festival, U2 s’est amusé avec sa setlist, mélangeant un peu de « Let’s Twist Again » dans « Two Hearts Beat As One » puis quelques « Give Peace A Chance » dans « 11 O’Clock Tick Toc. Pour un rappel final du plus proche déjà anthémique de l’album War, “40”, ils ont été rejoints par Annie Lennox.

Cette tournée à multiples facettes de la guerre de 1983 a vu le groupe assortir le son musclé de l’album avec des performances à grande échelle similaires. Mais un signal de changement de rythme était juste au coin de la rue. Avec des enregistrements de concerts contrefaits échangeant maintenant des mains contre de grosses sommes, U2 a mis fin à cette ère en répondant à la demande du public pour son premier album live et sa première vidéo.

L’album était Sous un ciel rouge sang, produit par Jimmy Iovine et enregistré lors de trois spectacles sur l’itinéraire ‘War’, à Boston, en Allemagne et à Red Rocks, trempé par la pluie, dans le Colorado. Peu de temps après est venu la sortie de la sœur en vidéo, Live At Red Rocks: Under A Blood Red Sky.

Les deux ont capturé la clôture d’un chapitre et les deux ont connu un succès phénoménal. L’album a grimpé en flèche à trois millions de ventes aux États-Unis seulement, et la vidéo est restée dans les charts américains pendant trois ans. Rolling Stone a décrit plus tard la performance décisive du groupe de “Sunday Bloody Sunday” du film comme l’un des “50 moments qui ont changé l’histoire du rock’n’roll”.

Retrouvailles dans un cadre gothique

La première moitié de 1984 a été l’occasion de faire le point et d’envisager le son atmosphérique plus texturé que le quatuor sentait comme son prochain départ. En mai, ils se sont réunis au château de Slane à Dublin, où la salle de bal gothique a été choisie comme emplacement pour les premières sessions sur ce qui allait devenir The Unforgettable Fire.

L’admiration du groupe pour Brian Eno en tant que musicien d’une originalité et d’une imagination inattaquables a fait de lui le producteur de choix pour le projet. Lorsqu’il a recommandé son ingénieur, Daniel Lanois, l’expert en studio canadien relativement inconnu mais déjà expérimenté, l’alliance était complète.

En juillet, quand Bob Dylan joué au Château, il avait un certain invité sur scène sous la forme de Bono. En août, les sessions d’album se sont terminées à Windmill Lane, et le groupe a pris le temps d’annoncer la formation de son propre label Mother Records, créé pour donner aux nouveaux talents, principalement irlandais, une plate-forme importante. Le premier était celui de Dublin, In Tua Nua.

Avant la fin de ce mois et près de cinq semaines avant même que le nouvel album ne soit disponible, U2 s’est lancé dans ce qui serait la première des six étapes de la tournée mondiale Unforgettable Fire. Telle était la demande qu’il y avait deux jambes distinctes chacune en Amérique du Nord et en Europe. Le point de départ était Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la première des 19 dates des Antipodes, dont cinq chacune à Melbourne et à Sydney. Le single d’ouverture, “Pride (In The Name Of Love)”, une célébration du Dr Martin Luther King, a été lancé en septembre et a rapidement pris des proportions imposantes.

Si le train roulait déjà, alors au moment où l’album est sorti le 1er octobre, la locomotive rugissait comme le tonnerre. Une tournée européenne de 21 dates a été illuminée par le feu d’artifice d’une réponse spectaculaire au nouvel album, double platine au Royaume-Uni et triple aux États-Unis. Le feu a rugi directement au n ° 1 en Grande-Bretagne, et où la guerre avait basculé Michael Jackson‘s Thriller au sommet, maintenant ils ont réussi David Bowiec’est ce soir.

Écoutez le meilleur de U2 sur Apple Music et Spotify.

La beauté de la compréhension d’Eno et Lanois de l’essence de U2 était de permettre à la motivation du groupe de brûler plus vivement que jamais, mais maintenant dans le contexte d’une toile de fond sonore plus sophistiquée et plus nuancée. “Wire”, par exemple, est sorti en crachant des flammes dans un maillage parfait à quatre voies de la voix enflammée de Bono, des guitares kaléidoscopiques d’Edge, de la basse funk de Clayton et de la batterie frénétique de Mullen. Libérés de la formalité des structures rigides, des pièces telles que “4th Of July” étaient libres de se déplacer, et “Bad” avait la confiance nécessaire pour construire un crescendo élevé mais pensif.

“Le groupe des années 80”

Le 25 novembre, quelques jours entre la fin de leur première tournée européenne pour l’album et le début de la première tournée nord-américaine, Bono et Adam se sont produits sur le enregistrement original de Band Aid de “Est-ce qu’ils savent que c’est Noël.”

En savoir plus sur le catalogue U2 dans la série Behind The Albums de uDiscover Music.

Au printemps 1985, U2 a officiellement obtenu le statut d’arène, sur une autre énorme série de spectacles américains qui comprenait une tête d’affiche au Madison Square Garden. Pour le magazine Rolling Stone, ils étaient désormais officiellement « le groupe des années 80 », et peu pouvaient contester cette désignation.

Achetez ou diffusez The Unforgettable Fire.