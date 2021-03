The United reconstruit: Manchester United envisage-t-il un avenir à long terme sous le manager Ole Gunnar Solskjaer?

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer (Image .)

Dimanche dernier, après la défaite de Manchester United contre Leicester City en quart de finale de la FA, #OleOut était à la mode sur Twitter. C’était la première défaite de United après une série de 29 matchs sans défaite en compétitions nationales. Quelques semaines auparavant, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer avait battu Manchester City, vainqueur de Pep Guardiola, dans leur repaire lors du derby de la Premier League. United est toujours invaincu à l’extérieur en championnat cette saison, se classant deuxième avec 57 points en 29 matches. Pour la première fois depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, ils sont sur le point de se classer parmi les quatre premiers au cours de saisons consécutives. Les médias sociaux, cependant, ne se soucient guère de la perspective.

Mais lorsque des professionnels et des experts – une partie d’entre eux – essaient de faire tomber un gestionnaire sur la base d’une mauvaise performance, cela semble quelque peu axé sur l’agenda. Le quart de finale de la FA Cup est intervenu dans la foulée du match des huitièmes de finale de la Ligue Europa de United contre l’AC Milan à San Siro. Ils n’avaient que deux jours pour récupérer. Dans une saison maniaque induite par Covid, les matchs arrivent vite et fort, obligeant les joueurs à supporter une charge de travail incroyable. Solskjaer a dûment reposé les goûts de Luke Shaw et Bruno Fernandes. Paul Pogba, toujours en pleine forme, a été remplacé à l’heure. Mais les opposants étaient de plein fouet, déchirant l’entraîneur de United pour sa «mauvaise» sélection d’équipe et sa «mauvaise» gestion en jeu.

Une citation de la conférence de presse d’avant-quart de finale de Solskjaer a été sortie de son contexte pour lui enfoncer le couteau. Qu’a t’il dit? «Je suis ici depuis deux ans et demi et en arrivant, comme je l’ai dit tant de fois, j’ai senti qu’une grande reconstruction devait être faite.

Il a ajouté: «En championnat, vous voyez s’il y a des progrès, c’est toujours le pain et le beurre de la saison que vous voyez à quel point vous êtes capable. Les Coupes sont parfois une affaire d’ego pour les managers et les clubs pour finalement gagner quelque chose.

«Mais nous devons voir des progrès et si nous nous comportons suffisamment bien, les trophées se retrouveront à nouveau au club. Ce n’est pas comme si un trophée disait «nous sommes de retour», non. C’est une progression graduelle en tête de la ligue. »

Il n’a jamais parlé de trophées / Coupes ne sont pas pertinentes. Au contraire, il a toujours soutenu que gagner un trophée pouvait servir de tremplin, comme le triomphe de la FA Cup en 1990 l’a fait pour Sir Alex. Après la défaite de Leicester City, Solskjaer a été « sermonné » sur le fait que quatre défaites en demi-finale et une sortie en quart de finale en deux ans n’étaient pas assez bonnes pour un club de la taille de United. Le Norvégien est arrivé à United en tant que joueur en 1996 et a reçu son témoignage en 2008. Malgré sa carrière de gestionnaire discrète (avant l’emploi de United), il est au courant des exigences d’un club de la taille de United. Il a été encadré par un vainqueur en série, le plus grand manager de l’histoire du jeu.

Louis van Gaal a dirigé United à la gloire de la FA Cup 2016. Deux jours plus tard, il a été limogé, car le club n’avait pas réussi à obtenir le football de la Ligue des champions. Les amateurs de matchs à Old Trafford attesteraient à quel point l’équipe perdait son identité sous le hollandais, jouant un football ridiculement ennuyeux. Jose Mourinho, toujours doué pour masser son ego à travers le nombre de trophées qu’il a remportés, a annexé la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa en tant que manager de United. En décembre 2018, il a reçu le feuillet rose car une place parmi les quatre premiers de la ligue devenait presque impossible et un vestiaire fracturé rendait sa position intenable. Comme à son habitude, Mourinho avait laissé derrière lui une terre brûlée. Solskjaer a hérité d’un gâchis lorsqu’il est entré en tant que successeur de Mourinho. Ce n’était pas les États-Unis qu’il connaissait. Le club avait besoin d’une refonte sérieuse. La restauration de United-way était le principal point de l’ordre du jour.

La situation était sans doute pire qu’en novembre 1986, au moment de l’arrivée de Sir Alex à United en remplacement de Ron Atkinson. Il lui a fallu quatre ans pour gagner son premier argenterie. L’objectif initial était de reconstruire la culture du club qui a servi de plate-forme à un succès sans faille pour les deux prochaines décennies. Dieu merci, les réseaux sociaux n’existaient pas à l’époque.

Beaucoup de gens, y compris ce correspondant, étaient profondément sceptiques quant au succès de Solskjaer à United. Après tout, il était un bon manager chez Molde, un club de football norvégien. En ce qui concerne le football anglais de haut niveau, il est un écart de Cardiff City. Là encore, gérer l’un des plus grands clubs de la planète demande bien plus que d’être un génie tactique. Un directeur de grand club doit avoir la capacité de gérer la politique, la bureaucratie, la bureaucratie et l’immense pression pour s’assurer que les joueurs peuvent se concentrer uniquement sur le football. C’est une raison pour laquelle beaucoup de managers prometteurs et astucieux sur le plan tactique échouent dans les grands clubs. David Moyes à United était un exemple typique, fait par l’énormité du club.

«Il (Solskjaer) prend la pression sur les gars et prend tout lui-même. Parfois, ce n’est pas juste, parce que c’est nous qui sommes sur le terrain et que nous devons aussi prendre une part équitable », a récemment déclaré Luke Shaw. L’arrière gauche a été une révélation cette saison et un énorme mérite revient à la direction de Solskjaer.

Après la défaite de Leicester City, certaines personnes ont affirmé que Solskjaer avait été tactiquement déjoué par son homologue Brendan Rodgers. United a concédé deux buts dans ce match à la suite d’erreurs individuelles stupides, tandis que l’autre a été marqué sur un coup franc. Solskjaer a été déjoué tactiquement!

La bonne chose est qu’il a le soutien total du club. Le respect serait le mot le plus approprié; autrement, les réformes indispensables qui étaient en attente depuis des années ne se seraient pas produites. La nomination de John Murtough comme directeur de football et Darren Fletcher comme directeur technique a l’empreinte de Solskjaer. Il s’est mérité un nouveau contrat amélioré. Dans un marché touché par une pandémie, très peu de clubs peuvent dépenser beaucoup en transferts. Mais Solskjaer fait un effort supplémentaire pour créer une structure qui finira par inaugurer une période de succès soutenue dans son club bien-aimé. Il ne le fait pas pour de l’argent. La hiérarchie du club et les fans inconditionnels le savent. Solskjaer n’a pas de baguette magique. Il n’est pas non plus soutenu par les pétrodollars. La patience est le besoin de l’heure. Pendant ce temps, la légende du club mérite le respect.

