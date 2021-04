The Unsea ⋆ 10z viral

C’est officiel: Shadow and Bone Saison 1 Episode 7 est le meilleur épisode à ce jour, rempli d’une histoire fascinante, de confrontations déchirantes et d’un humour plein d’esprit.

«The Unsea» fournit tout ce que vous pouvez demander sur un avant-dernier épisode. Les enjeux sont plus importants que jamais car chaque personnage doit régler ses priorités avant de prendre la mer dans le pli.

De plus, nous apprenons enfin la vérité sur le Shadow Fold et, par conséquent, nous en apprenons plus sur The Darkling lui-même.

L’histoire derrière le Shadow Fold est similaire à ce qu’elle était dans les livres, avec quelques changements mineurs. Cependant, ces changements mineurs pourraient s’avérer critiques au fur et à mesure que le spectacle progresse.

Plus particulièrement, dans le livre, The Darkling a créé le volcra à partir de villageois innocents. Sur Shadow and Bone, il a transformé l’armée du roi en volcra. Bien sûr, les deux versions sont atroces, mais il y a une différence significative entre transformer des familles en volcra et transformer des meurtriers anti-Grisha en volcra.

Une chose est sans aucun doute la même – même si les intentions initiales de The Darkling étaient nobles, en cours de route, il est devenu corrompu par le pouvoir. Il semblait vraiment protecteur envers Grisha, prêt à tout pour son peuple.

Mais une fois qu’il se lance dans le merzost, également connu sous le nom de magie artificielle, il se consume de puissance. Le Darkling ne se soucie plus de ce qui est le mieux pour Grisha – il se cache simplement derrière cette notion.

Alors, quand Alina est de retour dans ses griffes, on sait mieux que de faire confiance à sa manipulation trompeuse, et Alina aussi, d’ailleurs. Elle sait que The Darkling est aussi ivre de pouvoir qu’il l’était dans le passé. Ainsi, peu importe ce qu’il ressent pour Alina, sa soif de pouvoir usurpe toute humanité dans son cœur.

Maintenant que nous connaissons toute la vérité, nous pouvons facilement détecter sa rhétorique manipulatrice. Il ne répond jamais aux questions d’Alina; il les contourne constamment. Le Darkling fait cela pour à peu près n’importe quoi.

Mais nous voyons son cœur sombre et corrompu. Maintenant, il est juste plus visible que jamais alors qu’il travaille 24 heures sur 24 pour naviguer dans le pli avec les pouvoirs d’Alina à portée de main.

The Darkling: Connaissez-vous la seule chose plus puissante que vous ou moi? Nous deux. Ensemble. Ensemble, nous pouvons mettre fin à toutes les guerres. Nous pouvons protéger les nôtres. N’est-ce pas ce que tu veux?

Alina: Sommes-nous en train de détruire le pli?

The Darkling: Nous pouvons tout faire. Ensemble.

Et l’histoire de The Darkling montre à quel point il est prêt à aller pour réussir. Il sépare Alina et Mal, les emprisonnant tous les deux. Il asservit Alina et peut désormais contrôler pleinement ses pouvoirs.

La confrontation du Darkling avec Mal montre à quel point il est possessif d’Alina. Il insiste sur le fait que Mal n’a jamais vraiment apprécié Alina, même si Alina n’avait aucune idée qu’elle était Grisha en premier lieu.

Cela a peut-être été vrai dans les livres, mais Mal est gentil, attentif et attentionné dans la série. Il traversera l’enfer encore et encore pour sauver Alina. Il se sacrifierait pour elle. Il n’y a aucun doute sur le dévouement et l’appréciation de Mal pour Alina.

Donc, les commentaires de The Darkling n’ont aucun sens. Si quoi que ce soit, on dirait que Kirigan se dit des mensonges sur la relation entre Alina et Mal pour se sentir mieux en les abusant tous les deux.

Mais il est difficile de ne pas fondre devant la confrontation émotionnelle entre Alina et Kirigan. Pas à cause de ce qu’il dit – nous savons que The Darkling dira n’importe quoi pour ramener Alina à ses côtés. C’est ce que dit Alina qui nous brise à nouveau le cœur.

J’aurais pensé que vous, parmi tous les gens, comprendriez ce que c’est. Vivre caché dans la peur d’être assassiné pour le simple fait d’être. C’est pourquoi j’ai construit le petit palais en premier lieu. Tout ce que j’ai fait, tout ce que j’ai jamais fait, a été de rendre Ravka plus sûr, de rendre Grisha plus sûr! Le Darkling

Alina reconnaît que ses sentiments pour Kirigan étaient réels. Elle reconnaît même qu’il avait de vrais sentiments pour elle. Ils avaient une vraie chance d’être un couple puissant et d’être égaux l’un à l’autre. Ils auraient pu conquérir le Shadow Fold ensemble, et après cela, le monde. Mais comme le dit Alina, The Darkling ne lui a jamais laissé le choix.

Honnêtement, son discours nous amène à nous demander si ses actes odieux la blessent ou parce qu’il a menti à leur sujet. Nous imaginons que les deux lui ont causé une grande douleur, mais il semble qu’Alina soit plus affectée par la tromperie de The Darkling.

Si Alina est plus perturbée par les mensonges de Kirigan que par les personnes qu’il a torturées et assassinées, alors peut-être qu’elle lui aurait donné une chance. Nous imaginons qu’Alina n’aurait jamais approuvé l’expansion du Fold, surtout aux dépens de civils innocents.

Mais on se demande si Alina ne se serait pas opposée à l’idée d’utiliser le Fold contre des gens comme Drüskelle, le roi et la reine, et tous les autres qui craignent Grisha et les considèrent comme inférieurs.

Cette perspective introduit une fois de plus la possibilité du côté sombre d’Alina, quelque chose que nous aimerions voir si Netflix renouvelle Shadow and Bone.

La scène entre Alina et The Darkling est une vérité douloureuse et émotionnelle, mais au moins nous obtenons l’une des lignes les plus emblématiques de The Darkling de cette scène. Les lecteurs savaient que Shadow and Bone l’intégrerait quelque part, et le timing ne pouvait pas être plus parfait.

C’est un excellent moyen de mettre fin à la conversation animée d’Alina et Kirigan alors qu’il semble franchir officiellement le point de non-retour.

The Darkling: Peut-être. Mais tu m’en as donné un. Une chance de faire amende honorable, de gagner enfin. Le pli n’était pas votre erreur –

Alina: The Fold n’était pas une erreur!

The Darkling: Je n’ai jamais voulu que ce soit le fléau qu’il est devenu. Ou pour des hommes comme le roi ou Zlatan de l’exploiter à leur propre profit.

Alina: Tu me mets ce collier pour exploiter mon pouvoir pour ton gain!

The Darkling: Pour nous. Pour nous aider à conquérir le pli ensemble. Vous et moi. Vous ne pouvez pas faire cela par vous-même. Et moi non plus.

Alina: On aurait pu avoir ça. Tout. Tu aurais pu faire de moi ton égal. Au lieu de cela, tu m’as fait ça. Vous ne vous souciez pas de qui souffre, tant que vous gagnez.

The Darkling: Très bien. Fais de moi ton méchant.

Comme Alina et The Darkling l’ont fait l’un avec l’autre, les Crows sont de retour là où ils étaient au départ – ils doivent trouver un moyen de traverser le pli.

Cette fois, les Corbeaux n’ont pas de chef d’orchestre et lorsque le wagon explose, ils perdent leur moyen de transport. Ces deux événements intempestifs obligent Kaz, Inej et Jesper à reconsidérer leurs plans une fois qu’ils ont traversé le pli.

Les Corbeaux n’ont pas Alina, ce qui signifie qu’ils ne recevront pas le prix d’un million de kruge. De plus, Kaz a volé le travail de Pekka Rollins et les Crows ne reviennent même pas à Ketterdam avec le Sun Summoner.

Ce dilemme rend l’avenir flou et effrayant dans une certaine mesure. Comment peuvent-ils revenir sans Alina? Comment Inej peut-elle retourner à la Ménagerie alors que le million de kruge était censé couvrir sa liberté?

Inej: Kaz, sinon les Saints, en quoi croyez-vous?

Kaz: Moi-même.

Inej: Pourquoi ai-je même demandé?

Kaz: Et vous. Et Jesper. Mes corbeaux.

Inej: Parce que nous accourons à votre offre? Comme les animaux de la vengeance, vous nous avez nommés d’après?

Kaz: Les corbeaux ne se souviennent pas seulement des visages des personnes qui leur ont fait du tort. Ils se souviennent aussi de ceux qui étaient gentils. Ils se disent à qui s’occuper et à qui surveiller. Aucun saint n’a jamais veillé sur moi. Pas comme toi.

Comment Inej peut-il revenir avec Kaz et Jesper? Elle sait qu’elle ne peut pas, c’est pourquoi elle va dire au revoir à Kaz plus tard dans la soirée. Mais leur conversation amène Inej à changer d’avis et à rester avec les Corbeaux.

La série a semé les graines de l’avenir de Kaz et Inej dès la romance Shadow and Bone Saison 1 Episode 1. Kaz a toujours su qu’Inej était assez spécial pour échanger le Crow Club sur Shadow and Bone Saison 1 Episode 2.

Inej tue quelqu’un pour Kaz, malgré son aversion pour tuer sur Shadow and Bone Saison 1 Episode 5. Kaz admet même combien il se soucie d’Inej et Jesper pendant leur conversation, s’adoucissant considérablement à Inej. Et Inej décide finalement d’aller avec Kaz et Jesper, mettant sa liberté en danger et sa foi en Kaz.

Ces petits indices nous font mourir d’envie de plus d’interactions individuelles entre Kaz et Inej, des interactions qui finiront par conduire à la romance. Leur relation s’est tellement développée en seulement huit épisodes.

La meilleure partie est que Kaz et Inej savent à quel point ils se soucient profondément l’un de l’autre, même s’ils ne le disent jamais explicitement. Leurs actions ont toujours montré où se trouvent leurs vrais sentiments, même s’ils ne sont pas encore prêts à l’admettre.

Jesper: Si je suis censé mourir aujourd’hui et que l’un ou l’autre de vous survivra, assurez-vous que j’ai un cercueil ouvert.

Kaz: Personne ne meurt aujourd’hui. Pas de pleureuses.

Inej: Pas de funérailles.

Les corbeaux sont sur le point d’entrer dans leur mission la plus risquée à ce jour – traverser le pli sans se faire prendre. Ils arrivent sur le skiff en volant l’identité des autres invités, mais c’est facile. Maintenant, le vrai problème commence, car Kaz, Inej et Jesper doivent rester cachés de The Darkling et de ses soldats, tout en essayant d’éviter le volcra.

Mais si quelqu’un peut accomplir cet exploit, les Corbeaux le peuvent, en chuchotant leur ligne emblématique juste avant de mettre les voiles dans le pli.

Avec Alina sous le contrôle de The Darkling, le volcra qui attend dans le pli et les corbeaux sous le pont, les enjeux sont à peu près aussi élevés que possible, prêts à exploser lors de la finale de la saison. Et nous avons hâte de voir ce qui se passera quand cela arrivera.

