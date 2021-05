The Upshaws Cast: Où vous avez déjà vu les stars de Netflix

Mike Epps (Bennie Upshaw)

Mike Epps, un humoriste de longue date qui pourrait être mieux connu sous le nom de Day-Day de la franchise de films du vendredi, joue le patriarche Upshaw Bennie Upshaw. Bennie est un mécanicien dans l’Indiana qui essaie de bien faire avec sa famille, mais comme son père n’était pas là pour lui apprendre à subvenir aux besoins, Bennie l’a en quelque sorte mis à l’aile et a fait beaucoup d’erreurs en cours de route. Les autres crédits de films d’Epps incluent How High, Resident Evil: Extinction et Resident Evil: Apocalypse. Il a joué Black Doug dans The Hangover et était le personnage principal du redémarrage de 2016 Uncle Buck. Quelques-uns de ses spéciaux stand-up sont actuellement diffusés sur Netflix.

En 2014, Epps a joué le rôle de Richard Pryor dans un biopic sur la bande dessinée légendaire, un projet en développement depuis des années. Avec l’arrivée d’un nouveau réalisateur l’année dernière, il y a un nouvel espoir que le biopic se produise, mais il n’y a aucun moyen de savoir à ce stade si Epps sera toujours attaché.