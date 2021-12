The Verge : les travailleurs de première ligne d’Apple « luttent pour survivre » dans des « conditions intenables »

Zoe Schiffer de The Verge est sortie avec une nouvelle histoire explorant les conditions de travail des «employés de première ligne» d’Apple, y compris les employés de la vente au détail, le personnel de soutien et le personnel de vente. Le rapport, basé sur des conversations avec 16 employés actuels et anciens, indique que « les plaintes concernant les conditions de travail et la rémunération ont été largement ignorées ».

Le rapport commence par décrire la transition vers le travail depuis l’emploi à domicile pour les travailleurs du commerce de détail :

Les employés passaient huit heures par jour à répondre aux demandes de clients mécontents. Ils ont été évalués en fonction du temps d’appel et de la satisfaction des clients. Comme pour de nombreux postes horaires chez Apple, les personnes ayant des scores élevés savaient qu’elles finiraient par obtenir de meilleurs horaires, promotions et opportunités. Les personnes ayant de faibles scores pourraient être placées sur des plans d’action pour essayer de s’améliorer. Apple a tenté de compenser la charge de travail accrue des employés horaires en envoyant aux employés du programme de travail à domicile une chemise en cadeau pour tout leur travail acharné. À son arrivée, les employés se sont rendu compte qu’il avait un grand 14 au dos (pour iOS 14) et 2020 imprimé sur la manche. Il s’agissait des restes de la WWDC 2020 – l’événement en direct d’Apple qui avait été annulé.

Dans les équipes AppleCare, d’assistance et de vente au détail, le rapport indique que de nombreux employés sont frustrés par une « disparité dans la réussite financière d’Apple ».

Les employés ont également constaté une disparité dans le succès financier d’Apple – reflété dans la richesse de ses dirigeants – et leur propre précarité financière. En 2015, Tim Cook a annoncé qu’il prévoyait de céder sa fortune de 800 millions de dollars avant de mourir. « Quand j’ai vu que Tim Cook disait qu’il valait près d’un milliard de dollars et qu’il prévoyait de tout donner avant de mourir, j’ai pensé : « Eh bien, merde, il pourrait commencer avec nous dans AppleCare », a déclaré un employé actuel.

Le rapport continue :

The Verge s’est entretenu avec 16 employés actuels et anciens des équipes de vente au détail, d’assistance et de vente d’Apple, qui ont déclaré que leurs plaintes concernant les conditions de travail et la rémunération avaient été largement ignorées. Certains disent qu’ils sont davantage régis par des algorithmes et des systèmes que par de vrais gestionnaires, ce qui rend difficile l’obtention d’une aide globale. Tous notent que même s’ils sont arrivés au travail en croyant en la mission d’Apple, ils constatent une profonde rupture dans la façon dont les valeurs de l’entreprise se traduisent en première ligne.

Dans un communiqué, le porte-parole d’Apple, Nick Leahy, a expliqué qu’Apple prend toutes les préoccupations au sérieux mais ne discute pas de questions spécifiques concernant les employés :

« Nous sommes et avons toujours été profondément engagés à créer et à maintenir un lieu de travail positif et inclusif. Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous enquêtons de manière approfondie chaque fois qu’une préoccupation est soulevée et, par respect pour la vie privée de toutes les personnes impliquées, nous ne discutons pas de questions spécifiques aux employés.

Le rapport comprend des histoires incroyablement sombres d’employés d’Apple, et comme tout ce que Schiffer rapporte, il vaut la peine d’être lu en profondeur.

