‘The View’ a un énorme problème pour 2022

The View cherche actuellement à pourvoir une place dans le panel laissé vacant par Meghan McCain. Mais, apparemment, ils ont du mal à trouver sa remplaçante, selon Politico. McCain a quitté le programme en août et l’émission a depuis présenté une distribution tournante d’hôtes invités républicains.

Selon le point de vente, les co-animateurs actuels du panel, Whoopi Goldberg, Sunny Hostin et Joy Behar, ont partagé avec les supérieurs qu’ils ne sont pas ravis que le panel continue de faire tourner diverses personnalités conservatrices de l’émission. Ils veulent qu’une décision soit prise en 2022 concernant le remplacement permanent de McCain. Hostin a même déclaré au New York Magazine en novembre : « Pour le moment, nous avons toujours besoin d’une voix vraiment conservatrice. Et nous avons besoin de quelqu’un qui ne fasse double emploi avec aucun autre membre du panel. » Cependant, trouver cette personne est devenu un défi de taille pour ABC.

Le réseau a eu des difficultés à faire appel à la bonne voix conservatrice pour rejoindre le panel. Le membre républicain du panel doit être quelqu’un qui n’a pas nié les résultats des élections de 2020, n’a aucun lien avec les émeutes du 6 janvier au Capitole et n’a pas embrassé les théories du complot marginales. Pourtant, la personne qu’ils choisissent doit avoir une certaine crédibilité auprès des républicains traditionnels, d’autant plus que beaucoup soutiennent toujours l’ancien président Donald Trump. L’un des hôtes invités en rotation a déclaré à propos de la recherche: « Le problème est qu’ils amènent les gens sous le manteau que cette femme est une conservatrice, alors qu’ils sont » Jamais Trump « , donc ils ne représentent pas le pays. »

Ce qui rend la recherche encore plus difficile, c’est que l’individu ne peut pas être perçu comme quelqu’un de trop amical avec les autres membres du panel. ABC a fait des recherches sur l’audience de The View et beaucoup veulent voir les femmes se disputer à propos de leurs points de vue différents. Un ancien membre du personnel de View a expliqué: « Ils recherchent vraiment une licorne. Ils veulent quelqu’un qui va se battre – mais pas trop fort, car ils ne veulent pas que ce soit moche et querelle. » The View a déjà essayé diverses personnalités conservatrices pour le poste, telles que Condoleezza Rice, Gretchen Carlson, SE Cupp, Alyssa Farah et Morgan Ortagus. Farah apparaîtra à nouveau sur The View en janvier 2022 lorsque l’émission reviendra de ses vacances.