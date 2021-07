Meghan McCain a annoncé au début de ce mois qu’elle quitterait The View fin juillet, et maintenant les fans se demandent qui sera son remplaçant. Un certain nombre de femmes viennent à l’esprit qui peuvent pencher plus à droite que McCain elle-même, provoquant prétendument un “chaos” dans les coulisses alors que Joy Behar se rend compte qu’elle pourrait rendre quelqu’un plus dur à ce siège.

Selon The Daily Mail, des républicains comme Kimberly Guilfoyle, Megyn Kelly et Candace Owens sont recherchés pour le nouveau poste. Avec une liste comme celle-ci, apparemment Behar n’en est pas content. “C’est le chaos dans les coulisses de The View”, a déclaré un initié d’ABC au point de vente. “Joy Behar se plaint ouvertement du départ de Meghan car il lui est finalement apparu que parfois il vaut mieux que le diable vous connaisse.” L’initié a poursuivi en disant: “Joy vient juste de se rendre compte qu’ils pourraient avoir quelqu’un de beaucoup plus à droite sur l’échiquier politique que Meghan qui ne supportera pas ses conneries.”

Selon la source, l’émission a déjà essayé d’embaucher Guilfoyle, qui est la petite amie de Donald Trump Jr. Lorsqu’elle et Trump Jr. sont apparus dans l’émission populaire du matin, le réseau a obtenu certaines des notes les plus élevées à ce jour. “[Kimberly] serait génial car elle poursuivrait littéralement les autres membres du panel tous les jours de la semaine “, a expliqué l’initié. ” L’un de nos épisodes les mieux notés a été lorsqu’elle s’est arrêtée à l’émission avec Don Jr. Megyn Kelly ferait également le même chose, cependant, son nouveau contrat avec Sirius rend difficile pour elle de venir nous voir.”

Cela laisse de fortes chances qu’Owens prenne le rôle, mais tout est incertain pour le moment. Alors que les producteurs se démènent pour essayer de trouver le remplaçant de McCain, il est dit que l’hôte invité Ana Navarro souhaite être nommé co-hôte permanent, cependant, il est peu probable que cela se produise. “Ana Navarro est en colère parce qu’elle veut désespérément le travail de Meghan, mais elle est convaincue qu’ils ne vont pas lui donner un siège à temps plein à la table. Ana ne mérite pas la chaise. Elle n’est pas républicaine au vrai sens du terme. , tout ce qu’elle fait, c’est critiquer les gens qui ont voté pour Trump. Nous devons embaucher un républicain de Trump pour toucher une plus grande partie du public disponible à la maison. “

Bien qu’il y ait quelques facteurs qui ont poussé McCain à quitter la série, elle a noté que 2020 a joué un grand rôle dans sa décision. Elle a noté comment cela a changé d’avis sur l’endroit où elle veut être dans la vie et ce qu’elle veut faire, et a commencé à mettre en œuvre des changements.