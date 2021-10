‘The View’ défend Alec Baldwin à la suite d’une tragique fusillade accidentelle

Le panneau View se tient derrière Alec Baldwin après la tragique fusillade accidentelle sur le plateau qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et du réalisateur blessé Joel Souza. Jeudi, lors du tournage du prochain film de Baldwin, Rust, l’acteur a déchargé une arme accessoire vers la caméra, selon des documents de la police, mais l’arme contenait en fait des balles réelles dans un grave manquement à la sécurité sur le plateau.

Dans l’épisode de lundi de The View, Sunny Hostin a noté que certaines personnes, dont la représentante républicaine du Colorado Lauren Boebert et Donald Trump Jr. – que le panéliste a qualifié de « goules » – ont utilisé la tragédie pour se moquer de Baldwin. « Vous savez, une femme est morte ici. Une femme qui était une mère, une épouse, quelqu’un qui était, disent-ils, tout simplement merveilleux dans son métier. Un directeur de la photographie, qui commençait tout juste », a déclaré Hostin. « Quand vous avez des gens comme ça qui sortent, essayant, je ne sais pas, de saisir une sorte d’opportunité et de tirer sur Alec Baldwin – je pensais que c’était assez dégoûtant et méprisable. »

Trump Jr. a commencé dimanche à faire la publicité d’une chemise que ses partisans pourraient acheter dans son magasin et qui disait : « Les armes ne tuent pas les gens, Alec Baldwin tue les gens ». Après avoir reçu un contrecoup pour le design, le lien pour acheter les chemises a été supprimé lundi matin, mais Trump Jr. a toujours conservé une image modifiée de Baldwin portant la chemise sur son histoire Instagram. Le fils de l’ancien président a également rapporté un mème dans son histoire qui suggérait que « Trump joue Baldwin dans un sketch tirant sur quelqu’un » accidentellement « … ».

Boebert, un défenseur des armes à feu au Congrès, a été dénoncé par l’ancien directeur de la communication de Donald Trump et l’hôte invité de The View Alyssa Farah après avoir partagé un tweet de Baldwin de sept ans en faveur de Michael Brown, un Noir de 18 ans. homme qui a été tué par le policier de Ferguson Darren Wilson. En 2014, Baldwin a tweeté : « Je vais faire des t-shirts jaunes vifs et jaune banane sur lesquels on peut lire » mes mains sont levées. S’il vous plaît, ne me tirez pas dessus. » Qui en veut un ? »

Boebert a ajouté à côté d’une capture d’écran du tweet, « Sont-ils toujours disponibles ? Demander un producteur de film… » Farah n’a pas tardé à critiquer Boebert, tweetant en réponse : d’avoir de l’empathie et de la grâce face à une tragédie ?