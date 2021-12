‘The View’ monte la défense d’Alec Baldwin à la suite de la première interview sur le tournage de ‘Rust’

À la suite de sa première interview sur le tournage de Rust, les panélistes de The View ont monté une défense de l’acteur Alec Baldwin. Jeudi soir, ABC News a diffusé une interview spéciale avec George Stephanopolous et Baldwin sur les événements qui ont conduit à la tragique fusillade qui a laissé la directrice de la photographie Halyna Hutchins morte. Au cours de l’épisode de vendredi de The View, la co-animatrice et avocate Sunny Hostin a offert son point de vue personnel et professionnel sur la question, incitant d’autres panélistes à se prononcer.

« Je ne pense pas qu’il sera reconnu pénalement responsable, mais n’importe quel procès, ils vont diffuser cette vidéo. Je vous l’ai dit, j’ai vu de l’empathie, j’ai vu des remords, j’ai vu, vous savez, de la sympathie », Hostin mentionné. Joy Behar est ensuite brièvement intervenue pour demander à Hostin si elle pensait qu’il y avait des preuves que Baldwin souffrait également de « dépression ». « J’ai vu la dépression », a répondu Hostin. « Il a dit qu’il se serait suicidé s’il s’était senti coupable. Je pensais que c’était une bonne chose [the interview] qu’il le fasse malgré les critiques qui disent le contraire. »

ALEC BALDWIN DIT QU'IL N'EST » PAS RESPONSABLE » DU TOURNAGE DE » RUST » : le panel #TheView réagit à l'interview exclusive de @GStephanopoulos avec Alec Baldwin, la première interview approfondie de l'acteur depuis l'accident mortel sur le tournage du film » Rust « .

L’actrice America Ferrara était une hôte invitée pendant l’épisode et a également offert son point de vue professionnel, partageant ce qu’elle a rencontré au fil des ans en tant que personne qui a travaillé avec des armes à feu sur des plateaux de tournage dans le passé. « J’ai manipulé des armes à feu et c’est le travail de tant de gens d’assurer la sécurité de chaque personne sur ce plateau. C’est le travail de l’AD, le travail de chaque producteur – c’est le travail du réalisateur et celui du manieur d’armes », a déclaré Ferrara. Elle a poursuivi en expliquant que l’acteur manipulant l’arme avait un rôle dans le processus, mais a ensuite fait valoir: « Ce n’est pas le travail d’Alec Baldwin d’être seul responsable de ce moment, c’est le travail de tant de gens. »

Hutchins a été tué sur le tournage de Rust le 21 octobre, après qu’un pistolet à hélice tenu par Baldwin se soit déchargé. Au départ, on ne croyait pas que l’arme était chargée de balles réelles. En plus de la mort de Hutchins, l’incident a également blessé le réalisateur du film, Joel Souza. Après l’incident, Baldwin a publié une déclaration sur Twitter, et plus tard, il a parlé à un groupe de photographes qui enquêtaient sur l’incident.

« Une femme est morte », a-t-il déclaré au groupe, selon Deadline. « C’était mon amie. Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel, le réalisateur. Nous étions une équipe très, très bien huilée qui tournait un film ensemble et puis ça un événement horrible s’est produit. » La fusillade sur le tournage de Rust fait toujours l’objet d’une enquête et aucune accusation n’a été déposée.