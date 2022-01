‘The View’ perd son deuxième co-hôte cette semaine en raison des protocoles COVID

The View est revenu cette semaine après avoir fait une pause pour les vacances. Mais deux co-animateurs ont déjà dû prendre un congé en raison des protocoles COVID-19 de l’émission. Selon Deadline, la co-animatrice Joy Behar a annoncé dans l’épisode de mardi que Sara Haines avait été en contact étroit avec une personne testée positive pour COVID-19. L’annonce de l’émission est intervenue un jour seulement après qu’ils ont annoncé que Whoopi Goldberg avait été testé positif pour COVID-19.

Au début de l’heure, Behar a expliqué pourquoi Haines n’a pas pu participer au tournage de l’épisode. Elle a dit: « Sara était en contact étroit, donc elle n’est pas ici. C’est comme Agatha Christie, ‘Et puis il y en avait trois. » Behar a poursuivi en disant que Haines « se sent bien » et qu’elle « fait simplement profil bas aujourd’hui ». Bien qu’elle n’ait pas pu participer au tournage de l’épisode de mardi, Haines est apparue dans l’émission lundi, bien qu’à distance (les autres co-animateurs ont également filmé The View à distance après le retour de l’émission). En plus de Behar, le reste du panel de mardi comprenait Sunny Hostin, Ana Navarro et Yvette Nicole Brown, cette dernière remplaçant Haines.

Lundi, Behar a annoncé que Goldberg ne serait pas disponible pour l’épisode après avoir été testée positive pour COVID-19. Elle a commencé l’épisode en disant: « Ils disent qu’il n’y a pas d’endroit comme à la maison pour les vacances et c’est exactement où nous en sommes cette année. Bonne année dans tous nos salons. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans des boîtes et faisons le montrer à distance – j’espère juste pour une semaine, je prie pour que ce ne soit qu’une semaine mais on ne sait jamais parce que ce truc d’omicron est partout. » Le co-animateur a ensuite expliqué la raison de l’absence de Goldberg en disant: « Pourquoi suis-je ici au lieu de Whoopi? Eh bien, Whoopi, malheureusement, a été testé positif pendant la pause mais elle sera probablement de retour la semaine prochaine. Comme elle est vaxxée et boostée, ses symptômes ont été très, très, légers. Mais nous sommes très prudents ici à The View. «

Goldberg avait auparavant raté les enregistrements des 15 et 16 décembre de The View à la mi-décembre après avoir été exposée au COVID-19. Cependant, elle est apparue dans l’épisode du 17 décembre de la série car il a été enregistré à l’avance. Ces mises à jour sur The View interviennent au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays en raison d’une augmentation de la variante omicron.