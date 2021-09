‘The View’ propose une mise à jour COVID-19 sur les co-hôtes Ana Navarro, Sunny Hostin

L’épisode de vendredi de The View a dépeint une situation sauvage pour deux des co-animateurs en particulier. Pendant l’émission en direct, Sunny Hostin et Ana Navarro ont été invités à quitter le plateau. La co-animatrice Joy Behar a annoncé plus tard qu’elles avaient toutes les deux été testées positives pour COVID-19 et, par conséquent, ont dû quitter le plateau avant d’interviewer la vice-présidente Kamala Harris (l’interview a ensuite été réalisée par chat vidéo). Quelques jours plus tard, dans l’épisode de lundi de The View, l’émission a révélé que les résultats d’Hostin et Navarro étaient de faux positifs, comme l’a noté Entertainment Weekly.

Au début de l’épisode de lundi, Behar a annoncé que les résultats d’Hostin et Navarro étaient de faux positifs et que “tout le monde est en sécurité, en bonne santé et sans COVID. Personne ne l’a compris”. Elle a ajouté: “C’était une sorte d’erreur.” Le producteur exécutif de The View, Brian Teta, s’est ensuite exprimé pour s’excuser auprès d’Hostin et de Navarro pour la façon dont la situation a été gérée. Il a expliqué: “C’était juste un ensemble de circonstances incroyable. Nous l’avons découvert quelques instants avant de revenir à l’antenne.”

“Je veux vraiment reconnaître et m’excuser auprès de Sunny et Ana parce que, au milieu de ce chaos, ils étaient dans cette position où ils avaient cette information diffusée à la télévision, et puis pour aggraver les choses, il s’est avéré que ce n’était pas vrai. plus tard”, a poursuivi Teta. Hostin a ensuite expliqué à quel point cette situation était difficile pour elle et sa famille. Elle a déclaré qu’il était “inconfortable” de partager ces résultats positifs avec le public avant qu’elle ne soit au courant de ce qui se passait. La co-animatrice a également déclaré que son mari, Emmanuel Hostin, qui est chirurgien, a été retiré de la salle d’opération lorsque la nouvelle a éclaté par excès de prudence.

“L’école de mon enfant a dû être avertie. Elle a dû être retirée. Mes parents ont dû être précipités pour être testés. Et mon fils a également été averti à l’école”, a-t-elle poursuivi. “Pour moi, cela a été particulièrement déclenchant car il n’y a pas si longtemps, j’ai prononcé l’éloge funèbre lors des funérailles de ma belle-famille. Vous pouvez donc imaginer ce que je ressentais en pensant que je pourrais éventuellement être positif au COVID et que ma famille pourrait subir une autre perte, une perte que je ne pense pas que mon mari pourrait gérer.