‘The View’ s’est moqué de l’émission d’un reportage qui a du mal à trouver un nouvel hôte républicain: ‘Les fous anti-conservateurs’

L’émission-débat libérale de jour d’ABC « The View » a été largement moquée par les critiques lundi à la suite d’un rapport selon lequel l’émission avait du mal à trouver un co-animateur républicain permanent pour remplacer Meghan McCain.

Les co-hôtes permanents actuels ont exprimé qu’ils étaient fatigués de la porte tournante apparemment constante des co-hôtes invités depuis le départ de McCain cet été et ont fait pression sur le producteur exécutif Brian Teta pour qu’il trouve un remplaçant permanent, selon le reportage de Politico.

CO-HTE ‘THE VIEW’ JOY BEHAR: LES ÉTATS POURRAIENT À NOUVEAU SÉPARER LES ÉCOLES SI LA COUR SUPRÊME NE CHANGE PAS

« Près de six mois, le spectacle n’a pas encore trouvé de remplaçant permanent. Et maintenant, les co-hôtes de longue date – Joy Behar, Whoopi Goldberg et Sunny Hostin – augmentent la pression pour choisir un successeur et expriment leur mécontentement de devoir introduire de nouveaux hôtes invités semaine après semaine dans un processus apparemment sans fin qu’ils trouvent perturbateur. au flux de l’émission », lit-on dans le rapport.

Le média a noté que l’émission continuerait d’auditionner des hôtes potentiels et ramènerait d’anciens hôtes invités, tels qu’Alyssa Farah, mais en inviterait également d’autres comme Bari Weiss et Lisa Ling, qui ne sont pas en grande partie considérés comme de véritables conservateurs.

« The View » co-anime Whoopi Goldberg, Sara Haines, Joy Behar, Sunny Hostin et Anna Navarro (Capture d’écran/ABC) (ABC News/Capture d’écran)

ABBY HUNTSMAN DIT QUE ‘THE VIEW’ A UNE ‘CULTURE INPORTABLE’ QUI RECOMPENSE LE ‘MAUVAIS COMPORTEMENT’

« Des sources proches de l’émission ont déclaré que la recherche était au point mort car les dirigeants ont du mal à trouver un acteur conservateur qui coche toutes les bonnes cases », ajoute le rapport. « Ils ne considéreront pas un républicain qui nie les résultats des élections de 2020, qui a embrassé les émeutes du 6 janvier ou qui est perçu comme flirtant trop avec les théories du complot marginales ou l’aile MAGA du GOP. Mais en même temps, l’hôte doit avoir de la crédibilité auprès des républicains traditionnels, dont beaucoup soutiennent toujours Donald Trump. »

Le rapport mentionne également des accusations antérieures d’un certain nombre d’anciens co-animateurs conservateurs, dont McCain, selon lesquels ils ont été intimidés par d’autres co-animateurs ainsi que par des dirigeants d’ABC, et note qu’une telle perception n’a pas aidé la recherche.

ROCKLEIGH, NEW JERSEY – 12 OCTOBRE: Meghan McCain assiste au 8e gala annuel J100 de l’Algemeiner le 12 octobre 2021 à Rockleigh, New Jersey. (Photo de Roy Rochlin/.)

MEGHAN MCCAIN MISE EN GARDE D’UN « CLIMAT DE JUGEMENT OPPRESSIF » DANS UN EXTRAIT EXCLUSIF DU NOUVEAU MÉMOIRE « BAD REPUBLICAN »

Les critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour faire exploser l’émission, certains suggérant qu’il fallait plus d’un animateur conservateur pour apporter plus d’équilibre, et d’autres affirmant que l’émission était dirigée par des « fous anti-conservateurs » qui faisaient fuir les remplaçants potentiels.

« Oh, s’il vous plaît. Admettez simplement que vous voulez une émission de libéraux pour les libéraux. Ce serait mieux pour nous tous si les gens pouvaient simplement être véridiques », a écrit Karol Markowicz, contributeur de Fox News, tandis que d’autres ont également suggéré que l’émission était destinée uniquement aux téléspectateurs. avec des points de vue libéraux.

