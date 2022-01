‘The View’ vérifie Whoopi Goldberg alors qu’elle s’assoit au milieu du diagnostic COVID

The View s’est assuré de s’enregistrer sur Whoopi Goldberg mercredi alors qu’elle se remet de COVID-19. Le modérateur du talk-show de jour ABC est apparu virtuellement dans l’émission pour discuter avec les co-animateurs Joy Behar, Sunny Hostin, Ana Navarro et la co-animatrice invitée Yvette Nicole Brown après que Goldberg ait été testé positif pour COVID-19.

Goldberg a déclaré qu’elle avait appris qu’elle avait contracté le virus après être entrée en contact étroit avec quelqu’un d’autre qui l’avait. « Ils ont envoyé des gens pour me tester et c’était comme, nous n’envoyons pas [crews] chez vous parce que vous avez la couronne », a déclaré Goldberg mercredi. Bien que les protocoles de l’émission ne soient peut-être pas « pratiques », Goldberg a noté qu’ils sont « vraiment importants » au milieu de la vague de cas de COVID en raison de la variante hautement transmissible d’Omicron.

Salut, @WhoopiGoldberg ! ️ pic.twitter.com/mqOQ6cVrVU – La vue (@TheView) 5 janvier 2022

Goldberg, qui est entièrement vacciné et boosté, a noté que même si le vaccin n’a pas empêché la variante Omicron de se propager rapidement, « cela ne se produit pas au même rythme que lorsque les gens mouraient ». Elle a ajouté: « À moins que tout le monde ne soit vacciné, c’est ce à quoi nous allons faire face pendant un petit moment. » Alors qu’elle s’isole dans sa maison loin des membres de sa famille, Goldberg a déclaré qu’elle se sentait toujours bien et passait le temps avec des livres audio et de la « bonne nourriture ».

Sara Haines de The View est également en quarantaine après être entrée en contact avec une personne séropositive au COVID. Lundi, avant de se retirer en quarantaine, Haines a révélé que la pandémie avait également coloré ses vacances, alors qu’elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa famille en Floride pour apprendre que son mari avait été testé positif pour COVID. « Je suis revenue à un mari positif au COVID. Alors Max a eu le COVID et nous avons dû mettre en quarantaine dans la maison », a-t-elle partagé. « J’avais les enfants, nous étions dans des masques K-95. Nous avons eu de la chance d’être dans une maison maintenant parce que nous n’aurions jamais pu faire cela dans un appartement. Mais nous sommes restés à l’écart et j’ai été testé négatif quatre fois. »

Lundi, Haines a déclaré que tout le monde dans sa famille était « tout en bonne santé » maintenant, mais a noté à quelle vitesse la nouvelle variante s’était propagée. « Nous avons esquivé un peu une balle là-bas, mais elle nous a aussi touchés », a-t-elle expliqué. « Celui-ci ne semble pas que quiconque s’en sortira indemne. »