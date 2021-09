The Voice: Ariana Grande fait des calculs rapides pour prouver que Blake Shelton a tort lors de la première de la saison 21

Spoilers à venir pour la première de la saison 21 de La voix.

La voix Saison 21 diffusée lundi soir et nouvel entraîneur Ariana Grande était rapidement sortie de la porte, apprenant rapidement qu’elle devait se battre salement pour voler les artistes aux autres entraîneurs Kelly Clarkson, John legend et Blake Shelton. Grande semblait former une rivalité amicale avec Shelton, mais après une audition, elle a laissé le cow-boy dans la poussière alors qu’elle développait des compétences mathématiques rapides pour réfuter une théorie de longue date de The Voice.