« The Voice » couronne le champion de la saison 21

« The Voice » a un autre gagnant.

Mardi soir, le concours de chant populaire a couronné le vainqueur de sa 21e saison, qui a vu s’affronter les entraîneurs célèbres Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton et Ariana Grande.

Grande était le seul entraîneur sans chien dans la lutte pour la finale.

Girl Named Tom de l’équipe Kelly Clarkson a été couronnée championne de la saison 21 de « The Voice ». (NBC)

En fin de compte, le groupe Girl Named Tom de l’équipe de Clarkson a remporté le gâteau. Ils étaient le premier acte non solo à remporter la compétition.

Le groupe a également interprété « Leave Before You Love Me » des Jonas Brothers avec Clarkson plus tôt dans la nuit.

Hailey Mia, une coéquipière de Clarkson, l’équipe Legend’s Jershika Maple et l’équipe Shelton’s Wendy Moten et Paris Winningham étaient également en lice pour le titre.

Girl Named Tom, un trio de Pettisville, Ohio, a des racines musicales profondes, la musique faisant désormais partie de leur programme d’enseignement à domicile, selon le magazine People.

Ils ont appris le piano à un âge précoce et ont commencé le théâtre lorsqu’ils sont passés à l’école publique, bien que le trio ait prévu de devenir médecins jusqu’en 2017, lorsque leur père a été diagnostiqué avec une forme rare de cancer.

Les enfants ont estimé qu’ils devraient former un groupe afin de passer plus de temps ensemble, car le pronostic de leur père n’était toujours pas clair.

Sur les réseaux sociaux, le groupe a partagé une déclaration après sa victoire et a remercié les fans pour leur soutien, ajoutant que le groupe prévoyait de rentrer chez lui pour être avec leur père.

Juges de la saison 21 de « The Voice », de gauche à droite : Kelly Clarkson, Ariana Grande, Blake Shelton et John Legend. (.)

« Certains pourraient penser que c’est le pire moment – ​​notre père prenant une telle spirale descendante au moment exact de notre succès à la télévision nationale », ont-ils poursuivi. « En vérité, nous nous sentons chanceux et bénis par cette joyeuse distraction. ‘The Voice’ a donné à notre famille l’opportunité de se connecter, de réfléchir et de s’émerveiller de l’amour que nous avons les uns pour les autres. »

Le trio a insisté sur le fait que leur victoire dans l’émission n’était » PAS un au revoir « .

« Nous avons des dizaines de nouvelles chansons que nous avons hâte de partager avec vous », ont-ils révélé. « Nous vous aimons, nous vous en sommes reconnaissants et nous espérons que vous passez un temps des fêtes spécial. Rendez-vous en 2022! »