The Voice : le raté de blocage d’Ariana Grande finira-t-il par jouer en sa faveur ?

Alerte spoil! L’histoire suivante contient les résultats de The Voice‘s troisième nuit d’auditions à l’aveugle.

Ariana Grande était là pour obtenir John legend le troisième soir de La voix Auditions à l’aveugle de la saison 21. En tant que seul entraîneur détenant encore un bloc, l’entraîneur recrue Grande savait que Legend était sa plus grande compétition pour les artistes qui l’intéressaient. Sans oublier, il avait déjà utilisé son bloc pour empêcher Grande d’avoir une chance avec Josué Vacanti. Mais quand le moment est venu pour elle d’empêcher Legend d’avoir une chance avec Marron Samara, Legend était trop rapide et Grande a raté un artiste stellaire. Le raté, cependant, pourrait finir par jouer en faveur de Grande, car il lui a finalement permis de saisir une opportunité encore plus grande plus tard dans la série.