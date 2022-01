« The Voice » ne revient pas sur NBC en janvier

Malheureusement, pour les fans de The Voice, l’émission ne reviendra pas à la télévision en janvier. En fait, il faudra peut-être un certain temps avant de revoir les entraîneurs en action. Selon Fanside, la saison 22 de The Voice ne reviendra que plus tard cette année.

Au cours de la diffusion de The Voice sur NBC, l’émission est généralement diffusée deux cycles par an. En d’autres termes, il y a généralement deux saisons complètes de The Voice qui sont diffusées sur NBC au cours d’une année, l’une au printemps et l’autre à l’automne. Cependant, le réseau change les choses. En mai 2021, NBC a révélé que The Voice passait à un cycle par an, par date limite.

« En entrant dans le 21e cycle à l’automne, The Voice reste l’une des émissions les plus populaires à la télévision et nous voulons qu’il en soit ainsi », a déclaré à l’époque Frances Berwick, présidente de Entertainment Networks, NBCUniversal Television and Streaming. « Nous voulons concrétiser cette série emblématique. Nous pensons que The Voice sera sur NBC pendant très longtemps et nous pensons que le meilleur moyen de protéger la marque, tout en superservant les fans, est de produire un cycle incroyable cette année. »

La 21e saison de The Voice a été diffusée l’automne dernier. La saison a mis en vedette les entraîneurs de retour Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton aux côtés du nouvel entraîneur, Ariana Grande. Lorsqu’il a été annoncé pour la première fois que Grande rejoignait The Voice, elle a publié une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle elle a exprimé qu’elle était « au-delà de la joie, de l’honneur, de l’enthousiasme » de rejoindre Legend, Clarkson et Shelton en tant qu’entraîneur. En fin de compte, Team Kelly’s Girl Named Tom a remporté la saison 21. Le groupe était composé des frères et sœurs Bekah, Joshua et Caleb Liechty.

Après leur victoire, Girl Named Tom a marqué une première historique pour le spectacle, car ils sont devenus le premier acte non solo à remporter la compétition. Girl Named Tom s’est entretenu avec Entertainment Tonight après la finale pour réfléchir à ce moment historique. En parlant avec le point de vente, Caleb a déclaré que lorsqu’il s’agissait de leur victoire, ils étaient « sans voix ». Il a ajouté que l’expérience a été « incroyable, l’effusion d’amour des fans. C’est quelque chose que nous allons emporter avec nous pour toujours ».