The Voice Saison 17: Les 3 premiers coureurs les plus susceptibles de gagner après les dernières éliminations

Alerte spoil! Spoilers à venir pour qui a avancé et qui a été éliminé dans la saison 20 de The Voice après leurs 17 meilleures performances en direct.

La voix a éliminé près de la moitié de ses concurrents lors de son émission Top 17 Results – passant de dix-sept chanteurs à seulement neuf – et après des rounds et des rounds d’auditions à l’aveugle, de batailles et de KO, le peloton a été réduit au meilleur des meilleurs. Blake Shelton, Nick Jonas, Kelly Clarkson et John legend, avec l’aide de quelques amis dont Mega Mentor Snoop Dogg, ont fait leur part dans la formation des équipes, et à partir de maintenant, c’est au vote des États-Unis.