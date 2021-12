‘The Voice’ saison 21 : Qui était le gagnant ?

NBC Top Five sur ‘The Voice’ Saison 21.

La finale de la saison 21 de « The Voice » a été réduite à cinq concurrents: Hailey Mia (Team Kelly), Girl Named Tom (Team Kelly), Jershika Maple (Team Legend), Paris Winningham (Team Blake) et Wendy Moten (Team Blake ).

Après une nouvelle ronde de performances lundi 13 décembre, les États-Unis ont voté et ont choisi un vainqueur de la saison 21. L’équipe d’Ariana Grande étant complètement éliminée en finale, Blake Shelton et Kelly Clarkson semblaient avoir les meilleures chances de gagner cette saison. saison.

Alors qui a remporté la saison 21 de « The Voice » ? Et Shelton a-t-il mené un autre concurrent gagnant à la victoire ? Continuez à lire pour le découvrir.

Cet article contient des spoilers pour la finale de la saison 21 de « The Voice ». Ne lisez pas la suite si vous ne voulez pas lire les spoilers.

Girl Named Tom a remporté « The Voice » 2021

Les deux derniers concurrents étaient Girl Named Tom (Team Kelly) et Wendy Moten (Team Blake). Ce n’était pas une surprise, car ils étaient tous les deux aux avant-postes du groupe tout au long de la saison. Les deux actes ont remporté quatre tours de chaise lors de leurs auditions à l’aveugle et n’ont jamais eu besoin d’un arrêt ou d’un vol pour rester en compétition. En fin de compte, l’acte des frères et sœurs Girl Named Tom a été couronné vainqueur de la saison 21 de « The Voice ».

Jershika Maple de Team Legend a terminé cinquième. Ce n’était pas une surprise, car Jershika a été sauvé et volé pendant la compétition pour rester. Hailey Mia de Team Kelly, qui a eu quatorze ans pendant son passage sur « The Voice », est arrivée quatrième. Paris Winningham de Team Blake est arrivé troisième.

La victoire de Girl Named Tom marque la quatrième victoire de l’entraîneur Kelly Clarkson en tant qu’entraîneur. Auparavant, il avait remporté les saisons 14 (Brynn Cartelli), 15 (Chevel Shepherd) et 17 (Jake Hoot).

Qu’est-ce que le gagnant de « The Voice » obtient ?

Les gagnants du concours de chant NBC reçoivent un prix en espèces de 100 000 $ et un contrat d’enregistrement d’Universal Music. Les entraîneurs célèbres de « The Voice » aident souvent les anciens candidats dans leur carrière en collaborant avec eux ou en les réservant pour jouer des concerts de grande envergure.

Blake Shelton a collaboré avec plusieurs anciens de « The Voice », dont Raelynn, Ian Flanigan et Pete Mroz. En 2019, il a organisé un événement dans son bar de Nashville et a invité plusieurs anciens membres de la Team Blake à se produire.

Un problème dans l’application « The Voice » a divulgué les résultats tôt

Bien avant que Carson Daly n’annonce le vainqueur de la saison 21, un problème dans l’application officielle « The Voice » a déclaré Girl Named Tom le vainqueur. Pendant un certain temps, le 14 décembre, la photo de Girl Named Tom sur la page de vote comportait une bannière avec le mot « gagnant » au-dessus.

La faille a ensuite été corrigée, mais les fans avaient déjà vu et pris des captures d’écran de la fuite apparente des résultats. NBC n’a pas encore confirmé qu’une fuite s’est produite.

Qui est la fille qui s’appelle Tom ?

Girl Named Tom est composée des frères et sœurs Bekah Grace (20 ans), Joshua (24 ans) et Caleb (26 ans). Comment ont-ils obtenu leur nom de groupe ? Selon le site Web du groupe, Joshua aimait appeler sa sœur « Thomas » quand il était bébé.

Selon leur biographie sur le site Web de NBC, les frères sont originaires de Pettisville, dans l’Ohio, mais résident actuellement à South Bend, dans l’Indiana. Ils ont formé Girl Name Tom en 2019, afin de passer plus de temps ensemble à la suite du combat de leur père contre le cancer.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE: Images dévastatrices de la tornade mortelle passant à Mayfield [VER]