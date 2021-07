‘The Walking Dead’ a publié la bande-annonce complète de la dernière saison – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Dans le cadre du Comic-Con @ Home 2021, AMC a sorti un trailer pour la saison 11 de The Walking Dead, qui sera la dernière.

Le début de la fin commence le 22 août ou diffusez-le tôt avec @AMCPlus à partir du 15 août. pic.twitter.com/OaE8LrmE0C – The Walking Dead sur AMC (@WalkingDead_AMC) 24 juillet 2021

Cette saison sera divisée en trois parties, et le premier lot d’épisodes de la dernière saison de The Walking Dead commencera à être diffusé le 22 août.

La saison 11 de la série populaire basée sur le travail de Robert Kirkman comportera 24 épisodes, divisés en trois parties de 8 chacune. Les deuxième et troisième saisons n’arriveront pas en 2021.

“Alexandrie est gravement compromise, a laissé une coquille de la maison qu’elle était autrefois à cause du carnage et de la dévastation causée par les chuchoteurs. Maintenant, tous ceux qui vivent à Alexandrie ont du mal à le re-fortifier et à nourrir ses résidents toujours plus nombreux, y compris les survivants du Royaume et de Hilltop, ainsi que Maggie et son nouveau groupe, les Watchers », lit le synopsis.