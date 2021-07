The Walking Dead ajoute la star de la liste noire et plus en tant que personnages comiques majeurs pour la saison 11

Laila Robins dans le rôle de Pamela Milton

Ces dernières années, Laila Robins a participé à plusieurs émissions différentes avec des mythologies favorables aux fans, notamment The Blacklist, The Boys et The Handmaid’s Tale. Elle en ajoute un autre avec The Walking Dead, car elle incarnera Pamela Milton, dont l’itération comique était le gouverneur de l’immense communauté de survivants surnommée The Commonwealth. Il ne semble pas que grand-chose va changer ici, et Robins est un choix à peu près aussi parfait que je puisse imaginer pour jouer le gouverneur, car elle peut basculer entre la chaleur émotionnelle et l’autorité cruelle à la baisse d’un chapeau (de cow-boy en lambeaux).