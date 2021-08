The Walking Dead : comment regarder la saison 11 en ligne de n’importe où

Onze ans après avoir terrorisé les téléspectateurs pour la première fois, la série d’horreur post-apocalyptique The Walking Dead s’achève enfin avec sa onzième et dernière saison.

Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment obtenir un flux The Walking Dead et regarder la nouvelle émission en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Basée sur la très populaire série de bandes dessinées du même nom de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard, la série a ravi les fans en racontant l’histoire d’un groupe de survivants qui voyagent à la recherche d’une maison sûre et sécurisée dans un monde envahi par les morts.

Bien que la nouvelle saison puisse marquer la fin de l’émission, la bonne nouvelle pour les fans est qu’il s’agit d’une série extra longue composée de 24 épisodes d’action extrêmement tendue qui pourrait potentiellement durer jusqu’à la fin de 2022.

La dernière manche trouve Daryl et Maggie dans une mission désespérée avec Negan pour affronter les mystérieux Moissonneurs tandis que le groupe d’Eugène doit s’assimiler au Commonwealth afin d’obtenir de l’aide pour Alexandrie.

Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Norman Reedus, Melissa McBride et Cailey Fleming sont tous confirmés pour revenir pour cette dernière série, mais les fans se demanderont si la dernière saison signalera également un retour très spéculé pour Andrew Lincoln car le spectacle est beaucoup- le protagoniste raté Rick Grimes.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux de The Walking Dead, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

The Walking Dead : où et quand ?

La dernière saison sera diffusée aux États-Unis et au Canada à partir du dimanche 22 août via AMC + et AMC à 21 h HE / PT.

Comment regarder la saison 11 de The Walking Dead en ligne aux États-Unis

La saison 11 de The Walking Dead commence sa diffusion à la télévision à 21 h HE/PT le dimanche 22 août sur AMC, avec de nouveaux épisodes diffusés à la même heure chaque semaine.

Si ce n’est pas assez rapide pour vous, alors vous devez consulter son service de streaming sœur AMC +, qui publie de nouveaux épisodes une semaine plus tôt.

Les fans d’horreur zombie coupant le cordon voudront peut-être consulter Sling TV, car ses forfaits Sling Blue et Sling Orange de 35 $ par mois incluent AMC et peuvent également avoir AMC + ajouté pour 7 $ par mois.

Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d’une offre qui vous donne le premier mois avec le service pour aussi peu que 10 $ (contre 35 $ standard).

Sling TV



Sling TV comprend la chaîne AMC avec Sling Orange ou Sling Blue ! De plus, vous pouvez obtenir votre premier mois pour aussi peu que 10 $ dès maintenant !

Commencez à diffuser sur Sling

Vous pouvez également obtenir AMC+ en tant que module complémentaire via Amazon Prime Video, Roku Channel, Apple TV ainsi que divers fournisseurs de câble et, en effet, via sa propre plate-forme où un essai gratuit de 7 jours est également disponible.

Comment regarder la saison 11 de The Walking Dead au Royaume-Uni

La saison 11 de Walking Dead sera disponible exclusivement au Royaume-Uni pour Star sur Disney Plus.

En plus de pouvoir regarder The Walking Dead, un abonnement Disney Plus vous donne accès à tout Star Wars – y compris The Mandalorian, l’énorme catalogue de Disney, ainsi que Fox et Pixar, ainsi que l’intégralité du canon de Marvel Comic Universe, tous pour seulement 7,99 £ par mois.

Le service de streaming propose des applications pour iOS et Android (bien sûr) et est disponible pour regarder en ligne via les appareils de streaming Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One et Roku.

Bonne affaire

Disney+

Démarrez votre abonnement Disney+ dès aujourd’hui.

La dernière saison de The Walking Dead est disponible en streaming via Star sur Disney + au Royaume-Uni. Vous pouvez commencer votre abonnement aujourd’hui pour seulement 7,99 £ par mois.

Comment diffuser la saison 11 de The Walking Dead au Canada

Comme aux États-Unis, la dernière saison de The Walking Dead sera disponible exclusivement au Canada via AMC, qui est disponible via la plupart des câblodistributeurs de la région.

AMC au Canada diffusera de nouveaux épisodes en tandem avec les États-Unis à 21 h HE le dimanche soir, à partir du 22 août.

Comment diffuser la saison 11 de The Walking Dead en Australie

C’est une bonne nouvelle pour les fans australiens de la série, avec la première de la dernière saison en Australie sur Binge le lundi 23 août, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine. Un abonnement Binge commence à seulement 10 AU$ pour le niveau d’entrée de gamme, qui fournit un flux en qualité SD.

frénésie



Commencez à diffuser la dernière saison de The Walking Dead avec Binge en Australie. Ce service propose certaines des meilleures émissions au monde et vous pouvez dès maintenant obtenir un essai de 14 jours pour tout regarder gratuitement.

Diffusez à Binge

