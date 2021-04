The Walking Dead Final Season Premiere Date révélée dans un nouveau teaser ⋆ .

La date de la première saison finale de The Walking Dead révélée dans un nouveau teaser

Les morts qui marchent a dévoilé la date de début de la saison 11. Cela marquera la dernière saison pour le principal Les morts ambulants série, bien que bien sûr, il y ait une série Carol et Daryl après cela. Et le film de Rick Grimes, longuement discuté. Et sans aucun doute plus.

Dans un bref clip rempli d’images vides inquiétantes, nous entendons ce qui ressemble à un interrogatoire d’Eugène. Lorsqu’on lui a posé les mêmes questions que Princess il y a deux épisodes, il est beaucoup moins rapide à se mettre en colère. Cependant, il y a un courant sous-jacent important de menace pour tout cela. Les trois questions de Rick étaient tellement plus simples. Découvrez-le dans le lecteur ci-dessous.

CONNEXES: Army of the Dead Teaser: les survivants prennent tout dans Zack Snyder Zombie Heist Pic

Et voilà. 22 août. Ce n’est pas si terriblement long pour une pause; un résultat de COVID prolongeant la saison 10 avec des épisodes de projecteur à un seul personnage. Dans la saison 11, nous pouvons nous attendre à ce que Negan et Maggie aient enfin un compte, et que les Faucheurs émergent comme la grande menace. Avec toutes les retombées prévues, il est difficile d’imaginer que les choses se terminent par un arc net et bien rangé. Les bandes dessinées se sont terminées avec la mort de Rick Grimes et un flash-forward sur la vie de Carl Grimes, adulte. Sûr à dire, le spectacle ne peut pas et n’ira pas dans cette direction à ce stade.

Lecture recommandée: The Living Dead par George A. Romero et Daniel Kraus

Qu’espérez-vous de la dernière saison de Les morts qui marchent? Faites-nous savoir dans les commentaires.