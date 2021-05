The Walking Dead: le meilleur épisode de chaque saison

Saison 8 – Wrath

Je n’ai pas aimé la saison 8.

Je pense que beaucoup d’entre nous peuvent convenir que la saison 7 (en plus de la première) et la saison 8 de The Walking Dead ressemblaient beaucoup à la saison 5, sauf tellement plus lente. Il semblait qu’ils étaient en guerre depuis des années et pourtant nous n’avons même pas atteint la grande bataille jusqu’à la toute fin de la saison 8. Mais, parce que nous faisons un classement de tous les épisodes, je vais mettre la finale de la saison. 8 ici, «Wrath».

La saison 8 elle-même était folle, Carl mourant, ce qui m’a surpris non seulement mais aussi aux fans du monde entier. Et même si je savais déjà ce qui allait arriver depuis que j’ai lu les bandes dessinées, voir Rick laisser Negan vivre m’attire toujours, car cela montre qu’il y a le moindre désir de garder le vieux monde le même. Et dans la série, il le fait pour Carl, ce qui le rend encore plus émotionnel.

Suis-je toujours d’accord avec la mort de Carl? Nan. Mais bon, au moins c’était la fin de la guerre du Sauveur. Freaking a pris une éternité.