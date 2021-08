The Walking Dead : les meilleurs moments d’amitié entre Daryl et Carol

in

Quand Daryl tente de protéger Carol de la mort d’Henry (saison 9, épisode 15)

The Whisperer War a été une bataille intense qui a commencé par des morts horribles, celles qui me hanteront toujours depuis The Walking Dead. L’un de ces malheureux était le fils adoptif de Carol, Henry, qui a été décapité, sa tête posée sur un bâton pour se réanimer.

Daryl, qui voit cela en premier, se place devant Carol avant qu’elle ne puisse voir, sachant ce qui s’est passé avec Sophia. Au lieu de cela, il dit : « Regardez-moi », encore et encore, essayant de s’assurer qu’elle ne regarde pas. En tant que personne qui regarde la série depuis si longtemps, cela me serre toujours le cœur chaque fois que je vois cette scène, sachant à quel point ces deux-là ont traversé.