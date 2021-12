The Walking Dead révèle enfin comment et où le virus zombie est originaire

Après avoir évité d’aborder la question directement pendant plus de 10 ans, The Walking Dead a enfin expliqué comment et d’où est originaire le virus zombie. C’est à travers TWD : World Beyond, un spin-off de la série, que la franchise a enfin donné des réponses aux fans.

La deuxième saison de World Beyond s’est terminée avec son dixième épisode, qui présentait une scène post-crédit. La séquence se déroule dans un établissement biomédical en France. Bien qu’abandonnée depuis longtemps, l’une des anciennes chercheuses du laboratoire est revenue dans l’espoir de poursuivre son travail pour découvrir un remède, mais est approchée par un survivant.

Lorsque la scientifique révèle son intention de mettre fin à l’apocalypse zombie, l’étranger répond : « En finir ? C’est toi qui as commencé ça. » De plus, sur le mur, il y a un message qui dit : « Les Morts Sont Nés Ici » (Les morts sont nés ici)

De ces deux grands indices, tout indique que le virus zombie The Walking Dead a été créé par l’homme dans un laboratoire en France. Selon le survivant, l’établissement comptait de nombreuses équipes travaillant sur un projet qui a mal tourné. De cette façon, les théories selon lesquelles le virus avait une origine extraterrestre ou était dû à un phénomène naturel de la planète elle-même contre-attaquant l’homme pour tenter de se sauver de son activité nocive et incessante, peuvent désormais être officiellement écartées.

La séquence post-crédit de World Beyond fait également allusion à la façon dont l’infection s’est propagée à travers le monde. Alors que le survivant accuse les équipes Primrose et Violet d’avoir créé le virus, le scientifique dit : « Quand l’épidémie s’est produite… Quand vous avez fait ce que vous avez fait. » Bien qu’il y ait beaucoup de place pour l’interprétation dans cette phrase, cela pourrait impliquer que le personnage a également quelque chose à voir avec la propagation du virus dans le monde.

« Vous avez commencé cela et l’avez aggravé », dit l’autre personnage avant de délivrer un coup de feu dans le dos à la prétendue scientifique qui s’effondre sur sa table de travail. Un travail qui désormais, tout l’indique, sera incomplet.

Source : Cependant