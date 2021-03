The Walking Dead Saison 10 Episode 21: Diverged ⋆ .

Il arrive le moment dans chaque relation que les gens évaluent si elles en valent toujours la peine.

J’ai toujours été ferme pour garder Carol et Daryl platoniques parce que la télévision confond souvent les gens comme étant gentils pour autre chose. C’est le monde dans lequel nous vivons.

The Walking Dead Saison 10 Episode 21 sera l’une de ces heures polarisantes car c’était une autre plongée profonde dans les personnages qui font partie de la série depuis le début.

Pour cette seule raison, « Diverged » a été l’un de mes épisodes préférés depuis longtemps. Examiner une relation qui a traversé de nombreux obstacles peut ne pas sembler excitant pour un drame de zombies post-apocalyptique, mais le lien de Carol et Daryl a survécu à de nombreuses turbulences.

C’est une heure consacrée aux détails les plus fins, nous montrant les machinations de Carol et Daryl pour diverses actions, et c’était encore une autre belle vitrine de la façon dont Melissa McBride et Norman Reedus peuvent en dire beaucoup avec peu ou pas de dialogue.

Si vous regardez The Walking Dead en ligne, vous savez que Carol a pris des décisions égoïstes, mais des questions indépendantes de sa volonté les ont largement motivées.

Elle s’est effondrée quand elle a perdu sa fille dans The Walking Dead Saison 2, seulement pour qu’elle passe des années à reconstruire sa vie et à penser qu’elle n’était pas digne, pour finalement commencer une relation avec Ezekiel et accueillir un enfant qu’elle appellerait plus tard son fils. sur The Walking Dead Saison 9.

La mort d’Henry a ramené les ténèbres de Carol, et malgré ses supplications qu’elle va bien, elle souffre en silence depuis des mois.

La nature de l’heure était de préparer les téléspectateurs à la dynamique de Carol et Daryl pour passer à The Walking Dead Saison 11.

Malgré les multiples excuses de Carol pour ses actions, Daryl a largement eu du mal à accepter la perte insurmontable qu’est Connie. Là encore, il souffre également en silence depuis que Leah a disparu de la cabane dans les bois.

Au fond, Carol et Daryl sont deux âmes perdues, à la recherche de sens dans un monde de plus en plus sombre de jour en jour. Perdre leur relation les détruirait tous les deux. Il n’y a aucun doute là-dessus.

Leur relation fonctionne mieux quand ils ne parlent pas de leurs problèmes, et il n’y a rien de mal à cela. Ils représentent tous les deux un phare de lumière au milieu des ténèbres l’un à l’autre, et «Divergé» a parfaitement mis en évidence cela.

Carol retournant à Alexandrie avec Dog à la remorque, seulement pour passer du temps dans la maison de Daryl à essayer de faire de la soupe pour Jerry et les autres travailleurs, tout en essayant simultanément de faire face à l’infestation de rats, était un bon moyen de montrer un développement solide du caractère pour Carol.

Carol avait perdu son combat. Elle se sentait horrible pour ce qu’elle avait fait, mais les rats ressemblaient plus à un symbole de sa psyché. Peu importe à quel point elle essaie d’avancer et d’avoir une vie, les ténèbres trouvent toujours un moyen de s’accrocher à son bonheur.

Dans ce cas, les rats griffaient littéralement les murs et gâchaient le peu de nourriture des Alexandrins.

Alexandrie était autrefois un havre de paix, avec l’agriculture et les moyens de produire de l’électricité, mais la guerre des Whisperer a complètement décimé ce qui était autrefois une belle petite ville qui tenait l’apocalypse à distance.

La reconstruction semble être le thème de ces épisodes bonus produits par COVID-19, et bien que The Walking Dead Saison 20 ne valait rien au-delà d’en savoir plus sur Princess, The Walking Dead Saison 10 Episode 21 était une heure intégrale qui montrait qu’il y avait un long chemin pour ceux-ci. les personnages à voyager avant qu’ils n’atteignent leur lieu de bonheur.

Les problèmes de moto de Daryl auraient pu être mieux gérés. Aussi imprévisible que les choses se passent, il a échappé aux marcheurs avec facilité. Il y avait tellement de scènes qu’il aurait dû être plus attentif à son environnement.

C’était cependant un petit problème. Je sais qu’il doit être difficile de tourner la série dans ces circonstances sans précédent.

Daryl disant à Carol de garder le cran d’arrêt a été le moment qui a solidifié le fait qu’il est prêt à reconstruire leur relation et qu’ils ont tous deux assez vécu ces derniers mois.

Daryl est le genre de personne à fermer quand il traverse quelque chose. Il préfère être seul pour donner un sens à ses émotions, et ce n’est pas grave. Tout le monde n’aime pas porter ses émotions sur son visage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La seule façon pour Daryl et Carol de procéder est de reconnaître que chacun d’eux va gâcher ici et là, mais en fin de compte, ils ne seront jamais là que l’un pour l’autre.

Ma plus grande préoccupation, cependant, est l’incertitude entourant leurs retombées. Est-ce que ce ne sera que Carol et Daryl, ou certains des personnages existants les suivront-ils pour le trajet?

Il serait malheureux que la série oublie tout ce qui s’est passé avant, mais j’ai une lueur d’espoir car Angela Kang est fortement impliquée dans le spin-off.

Kang a sauvé à lui seul la série au cours de ces deux dernières saisons, offrant une narration plus serrée, des méchants plus effrayants et des actions plus cohérentes des personnages.

Il ne nous reste plus qu’un épisode de The Walking Dead Saison 10, et tout tourne autour de Negan. C’est un personnage énigmatique, il est donc temps que nous le voyions dans une position plus vulnérable.

Assistez à la finale de la saison le dimanche 4 avril à 21 h sur AMC.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.